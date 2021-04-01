В мире есть много мест, которые завораживают и манят своей таинственностью. Одно из них расположено в дендропарке немецкого городка Габленц, что в Саксонии. Там есть деликатно изогнутый мост Ракотцбрюке (Rakotzbrüc), который окутан множеством легенд и тайн.

Говорят, что его построил сам дьявол, поэтому его еще называют Дьявольским мостом. Он протянулся на 35 метров и образует идеальную полукруглую дугу. Интересно то, что при определенном уровне воды в озере, мост и его отражение создают безупречный круг, причем независимо от точки наблюдения.

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О Ракотцбрюке

В 1860 году мост ввел в эксплуатацию местный рыцарь по имени Фридрих Геррман Ретшке. О нем известно не так много, кроме того, что он был представителем местной власти.

Несмотря на упомянутую помощь дьявола, этот мост был создан вручную. Его построили из базальта, а такого материала в здешних местах никогда не было. Поэтому пришлось его везти из далекой Швейцарии и Богемии.



Мост Ракотцбрюке / Фото tifanaj

Из этой же породы также вручную собрали базальтовые скалы, гроты и пирамиды, которые с тех пор украшают территорию парка.



Парк в городке Габленц / Фото tifanaj / Фото tifanaj

Сооружение на самом деле имело чисто эстетическое назначение, поэтому ходить по нему запрещено. Хотя некоторых туристов это не останавливает.



Турист прыгает на мосту / Фото Shawnna Lambeth

О чем рассказывает легенда

Говорят, что Фридрих в установленный срок должен был построить мост. Но ему не хватало времени, поэтому он позвал на помощь дьявола.

Тот согласился завершить проект вместо него, но в обмен на душу первого, кто пройдет по мосту. Но строители решили схитрить и пустили по мосту собаку. Так обманутый злой дух остался без награды. Разгневанный, он бросился в воду и больше не появлялся. Отсюда и появилось название – Чертов мост.



Говорят, что мост построил дьявол / Фото tifanaj



Нечистый потребовал душу человека за строительство моста / Фото Shawnna Lambeth



Отражаясь в воде, мост создает идеальный круг / Фото tifanaj



Мост построили из базальта / Фото Shawnna Lambeth



Мост Ракотцбрюке в Германии / Фото tifanaj