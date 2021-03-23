В пригороде Копенгагена расположился небольшой город Brondby Haveby, или, как его еще называют, город-сад. Он уникален тем, что состоит из 12 идеально симметричных сообществ, расположенных по кругу.

Каждая община имеет свои земельные наделы. И если смотреть с высоты птичьего полета, может показаться, что это кадры из научно-фантастического фильма.

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Утопические общины

Идея создания города-сада возникла еще в 1964 году. Тогда муниципалитет Брондбю принял решение о выделении земли под строительство индивидуальных домов в пригороде столицы.



Город-сад в Дании / Фото Gunjan Rajput Johar

Чтобы не ограничиваться стандартным расположением улиц, архитектор, который проэктировал садовое сообщество, решил сделать кварталы в непривычной для городской архитектуры форме. Он создал огромные круги, внутри которых расположены 16 домов. Каждый из них имеет свой участок, который сверху выглядит как кусок пиццы или торта.



В городе-саде дома расположены по кругу / Фото Gunjan Rajput Johar

По мнению архитектора, такое расположение символизирует старый город, где люди встречаются в центре возле колодца. Но в городе-саде посередине расположена парковка для каждого его жителя, что повышает социальное взаимодействие его жителей.



Сверху каждый участок похож на кусок пиццы / Фото House of knowledge



Каждый владелец может заниматься садоводством / Фото House of knowledge

Наличие приусадебного участка дает возможность создать прекрасную зону для отдыха, а также позволяет садоводам и огородникам в свободное время заняться своим любимым делом.



Земля под домами не продается / Фото House of knowledge

Дом собственный, земля арендованная

Большое здание имеет 50 квадратных метров. Его можно приобрести, но земля остается в аренде. Чтобы претендовать на такой дом, человек должен жить в пределах 20 километров от садового города.

В каждом доме есть канализационные системы, водопровод и электричество. Жители могут свободно инвестировать в свои дома, чтобы улучшить их.

А оставаться в своих домах жители могут в период с 1 апреля по 1 октября и в выходные в течение всего года.

В датском городе-саде дома расположены по кругу: смотрите видео AJ K