У передмісті Копенгагена розташувалося невеличке місто Brondby Haveby, або, як його ще називають, місто-сад. Воно унікальне тим, що складається з 12 ідеально симетричних спільнот, розміщених по колу.

Кожна громада має свої земельні наділи. І якщо дивитися з висоти пташиного польоту, може здатися, що це кадри з науково-фантастичного фільму.

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Утопічні громади

Ідея створення міста-саду виникла ще в 1964 році. Тоді муніципалітет Брондбі прийняв рішення про виділення землі під будівництво індивідуальних будинків у приміській зоні столиці.



Місто-сад у Данії / Фото Gunjan Rajput Johar

Щоб не обмежуватися стандартним розташуванням вулиць, архітектор, який проєктував садове товариство, вирішив зробити квартали у незвичній для міської архітектури формі.Він створив величезні кола, всередині яких розташовані 16 будинків. Кожен з них має свою ділянку, яка зверху виглядає як шмат піци чи торта.

У місті-саду будинки розташовані по колу / Фото Gunjan Rajput Johar

На думку архітектора, таке розташування символізує старе місто, де люди зустрічаються в центрі біля колодязя. Але в місті-саду посередині розташована парковка для кожного його мешканця, що підвищує соціальну взаємодію його мешканців.



Зверху кожна ділянка схожа на шмат піци / Фото House of knowledge



Коден власник може займатися садівництвом / Фото House of knowledge

Наявність присадибної ділянки дає можливість створити прекрасну зону для відпочинку, а також дозволяє садівникам та городникам у вільний час зайнятися своєю улюбленою справою.



Земля під будинками не продається / Фото House of knowledge

Будинок власний, земля орендована

Найбільший будинок має 50 квадратних метрів. Його можна придбати, але земля залишається в оренді. Щоб претендувати на такий будинок, людина повинна мешкати в межах 20 кілометрів від садового міста.

У кожній оселі є каналізаційні системи, водопровід та електрика. Мешканці можуть вільно інвестувати в свої будинки, щоб покращити їх.

А залишатися у своїх будинках мешканці можуть у період з 1 квітня по 1 жовтня та у вихідні впродовж усього року.

У данському місті-саду будинки розташовані по колу: дивіться відео AJ K