У світі є багато місць, які зачаровують і ваблять своєю таємничістю. Одне з них розташоване в дендропарку німецького містечка Габленц, що в Саксонії. Там є делікатно вигнутий міст Ракотцбрюке (Rakotzbrüc), який оповитий безліччю легенд і таємниць.

Кажуть, що його побудував сам диявол, тому його ще називають Диявольським мостом. Він простягнувся на 35 метрів і утворює ідеальну напівкруглу дугу. Цікаво те, що при певному рівні води в озері, міст і його відображення створюють бездоганне коло, причому незалежно від точки спостереження.

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Про Ракотцбрюке

У 1860 році міст ввів в експлуатацію місцевий лицар на ім’я Фрідріх Геррман Ретшке. Про нього відомо не так багато, крім того, що він був представником місцевої влади.

Незважаючи на згадану допомогу диявола, цей міст був створений вручну. Його збудували з базальту, а такого матеріалу в тутешніх місцях ніколи не було. Тому довелося його везти з далекої Швейцарії та Богемії.



Міст Ракотцбрюке / Фото tifanaj

З цієї ж породи також вручну зібрали базальтові скелі, гроти і піраміди, які з того часу прикрашають територію парку.



Парк в містечку Габленц / Фото tifanaj/ Фото tifanaj

Споруда насправді мала суто естетичне призначення, тому ходити по ній заборонено. Хоча деяких туристів це не зупиняє.



Турист стрибає на мості / Фото Shawnna Lambeth

Про що розповідає легенда

Кажуть, що Фрідріх у встановлений термін повинен був збудувати міст. Але йому не вистачало часу, тому він покликав на допомогу диявола.

Той погодився завершити проєкт замість нього в обмін на душу першого, хто пройде по мосту. Але будівельники вирішили схитрувати і пустили по мосту собаку. Так обманутий злий дух залишився без нагороди. Розгніваний, він кинувся в воду і більше не з'являвся. Звідси і з'явилася назва – Чортів міст.



Кажуть, що міст побудував диявол / Фото tifanaj



Нечистий зажадав душу людини за будівництво моста / Фото Shawnna Lambeth



Відображаючись у воді, міст створює ідеальне коло / Фото tifanaj



Міст збудували з базальту / Фото Shawnna Lambeth



Міст Ракотцбрюке в Німеччині / Фото tifanaj