Мировой рейтинг паспортов: какое место заняла Украина
Источник:Henley & Partners
Во втором квартале 2021 года Украина заняла 35-е место в индексе привлекательности паспортов Henley Passport Index. Зато уже в четвертом квартале опустилась на 38 место в рейтинге.
Владельцы украинского паспорта могут путешествовать без визы или с визой по прибытии в 136 стран мира. Об этом свидетельствуют опубликованные 5 октября данные Индекса паспортов от консалтинговой компании Henley & Partners.
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Мировой рейтинг паспортов
Как известно, Украина опустилась в рейтинге не в связи с карантинными ограничениями, а из-за введения визы по прибытии с Кенией.
В первую пятерку вошли паспорта следующих стран:
- Япония и Сингапур – 192 страны;
- Германия и Южная Корея – 190 стран;
- Финляндия, Испания, Италия и Люксембург – 189 стран;
- Австрия и Денмарк – 188 стран;
- Франция, Ирландия, Португалия, Швеция и Нидерланды – 187 стран;
По словам авторов исследования, границы, которые были закрыты в течение последних 18 месяцев, привели к самому большему разрыву в возможностях путешествовать за 16-летнюю историю рейтинга.
На практике страны "глобального Севера" ввели в действие строгие ограничения на въезд, связанные с COVID-19. В то же время многие страны с более низкими показателями наоборот открыли свои границы без взаимности со стороны стран с более сильными паспортами,
– говорится в отчете по результатам исследования.
Отмечается, что именно это создало разрыв в возможностях для путешествий даже для полностью вакцинированных туристов из стран нижней части индекса.
Индекс паспортов Henley & Partners на четвертый квартал 2021 года / Фото: henleyglobal.com
Что известно об Индексе паспортов?
Индекс паспортов Henley & Partners анализирует визовые правила 227 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.
Рейтинг выходит более 10 лет в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA), которая поддерживает крупнейшую в мире базу туристической информации.
Индекс публикуется ежеквартально. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран, в которые ее граждане могут въезжать без визы.