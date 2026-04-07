Не все так удобно, как кажется: неочевидный минус мест с дополнительным пространством для ног

Хотя места возле аварийного выхода часто считают наиболее комфортными из-за дополнительного пространства для ног, на самом деле они имеют ряд ограничений.

Стюард авиакомпании Wizz Air рассказал для Mirror о неожиданном минусе мест с дополнительным пространством для ног, которые многие пассажиры считают лучшим.

Какой неочевидный минус места с дополнительным пространством для ног?

Бортпроводник Адам Ходж, который работает в авиации уже более восьми лет, объяснил, что чаще всего такие места расположены возле аварийных выходов. А пассажирам там запрещено держать вещи под ногами, пользоваться наушниками и свободно доставать личные предметы. Поэтому, как он отмечает, такие места становятся более "ограничительными", чем кажется на первый взгляд.

На местах возле аварийных выходов запрещено держать вещи под ногами / фото Canva

В то же время он поделился и собственными советами по выбору мест в салоне. Лучшим вариантом, по его мнению, есть места у окна в средней части самолета (примерно между 5 – 10 или 25 – 30 рядами). Они сочетают комфорт, быстрый доступ к туалету и удобство во время обслуживания на борту.

Почему места у выхода могут быть не очень?

Места у выходов часто считают наиболее комфортными из-за дополнительного пространства для ног, однако на самом деле они имеют ряд недостатков. Во-первых, подлокотники там фиксированные, поэтому даже в пустом ряду вы не сможете увеличить ширину сиденья, рассказывает Travelers United.

Во-вторых, на этих местах запрещено держать вещи под ногами, пользоваться наушниками или откидывать спинку, а также они могут быть расположены далеко от кухни и туалетов, что затрудняет доступ и услуги во время полета.

Кроме того, для некоторых пассажиров ряды у выхода создают проблемы во время пересадок, ограничивают возможности выбрать еду на борту или путешествовать с домашними любимцами, а также часто перекрывают лучшие виды из окна через крыло самолета.

