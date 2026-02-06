Местный Милана назвал лучшие рестораны города и другие must-see локации

Если вы собираетесь в Милан и ищете лучшие места для посещения, в этом вам поможет местный Симоне Барлаам, который составил подборку своих любимых заведений и интересных локаций в городе.

Накануне старта зимних Олимпийских игр Милан – Кортина, начинающихся на этой неделе, паралимпийский чемпион по плаванию Симоне Барлаам поделился своими любимыми местами в родном городе, рассказывает The Guardian.

Что туристам стоит посетить в Милане?

Симоне Барлаам родился в Милане в 2000 году. Является 23-кратным чемпионом мира и призером Олимпийских игр 2024 года в Париже. В этом году он стал факелоносцем и послом зимних Олимпийских игр Милан – Кортина, которые пройдут с 6 по 22 февраля (Паралимпиада с 6 по 15 марта).

Шопинг Симона в китайском квартале Милана / фото Лаура Коффи

Спортсмен вырос в Милане и сейчас живет в районе Ноло – ярком и креативном квартале на севере города. По его словам, он жил в разных частях Милана, поэтому хорошо знает места, которые считает особенными. В своем гиде Барлаам сосредотачивается не на туристических иконах вроде Дуомо или Ла Скалы, а на менее очевидных, но любимых локациях.

Среди гастрономических фаворитов спортсмен называет Pasticceria Grossi возле площади Удине – любимое место после тренировок, Panificio Storico Vailati на Via Vitruvio с домашней атмосферой, а также Pizzeria da Mimmo вблизи Чайнатауна, с которой связаны детские воспоминания.



Pizzeria da Mimmo вблизи Чайнатауна / фото TripAdvisor

Для быстрого и доступного обеда Барлаам советует Grano e Caffè, а для особых случаев ресторан Ratanà, где подают традиционные миланские блюда и, по его словам, одно из лучших ризотто в городе. Среди любимых заведений также камерный вьетнамский ресторан Vietnam Mon Amour.

Отдельное внимание Барлаам уделяет району Чайнатаун и улице Паоло Сарпи, которая особенно оживает вечером благодаря многочисленным ресторанам, стритфуда и караоке-барам.

Говоря о культуре, спортсмен вспоминает современную скульптуру L.O.V.E. Маурицио Каттелана возле Миланской фондовой биржи, а также музеи Mudec и Музей естественной истории. Особое место для него занимает Acquario Civico di Milano – один из старейших аквариумов Европы, где он может часами наблюдать за рыбами.

Среди зеленых зон Барлаам выделяет Parco Sempione, объединяющий замок Сфорца, Арку мира и Триеннале Милана и часто становится площадкой для концертов и выставок, в частности олимпийских плакатов.

Как пишет платформа TripAdvisor, ценители кулинарии могут посетить в Милане однодневные курсы по приготовлению традиционных блюд. Большинство таких мастер-классов имеют высокие оценки от посетителей, а стоимость участия для одного взрослого стартует от 85 долларов.

Что еще интересного увидеть в Италии?