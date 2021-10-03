Мечта каждого путешественника: необычный отель в Норвегии с видом на фьорд

Норвегия удивляет своей живописной природой. Конечно, каждый хотел бы проснуться с видом на грандиозные фьорды страны.

Что же, у туристов есть такая возможность – миниотель на дереве. Домики в форме шишки расположены именно на берегу одного из норвежских фьордов.

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Домиков всего два – каждый рассчитан на 4 человека. Woodnest расположены на деревьях, на высоте 5 – 6 метров.

Интересно, что стволы деревьев проходят через комнаты. Как внутри, так и снаружи, сооружения полностью обработаны древесиной.

15-квадратные номера оснащены кроватями, санузлом, кухонной зоной и гостиной с панорамными окнами, откуда открывается невероятный пейзаж на фьорд. К домикам ведет небольшой деревянный мост.

Отель на дереве в Норвегии / Фото Beautiful Life



Проект отеля разработан архитектурной студией Helen & Hard. Их целью было создание пространства, которое бы действительно воплощало то, что значит находиться на природе.

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