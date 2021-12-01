МАУ и Air Ocean Airlines предоставили права на 6 новых маршрутов: куда будут летать

1 декабря 2021 , 10:59
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Источник:

avianews.com

Авиакомпании МАУ и Air Ocean Airlines выдали права на новые международные маршруты. Об этом говорит решение Государственной авиационной службы Украины.

Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines сможет запустить регулярные рейсы из Черновцов в Стамбул. Частота составит два полета в неделю.

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Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" получила права на открытие следующих рейсов:

  • Киев – Маскат (четыре раза в неделю);
  • Киев – Касабланка (дважды в неделю);
  • Харьков – Бахрейн (дважды в неделю);
  • Одесса – Бахрейн (дважды в неделю);
  • Днепр – Баку (дважды в неделю).

Все права МАУ вступят в силу с 1 декабря на неограниченный срок.

Кроме того, регулятор позволил МАУ увеличить частоту полетов на линии Киев – Бахрейн – с двух до семи рейсов в неделю.

Обратите внимание! Получение прав на полеты не гарантирует, что авиакомпания запустит рейсы по новым маршрутам или будет летать с предусмотренной частотой.

Если авиаперевозчик не запустит рейсы в течение 12 месяцев, право могут аннулировать и передать другой компании.

Авиакомпания Air Ocean Airlines уже заявила о желании запустить новый рейс из Черновцов в Стамбул.

Автор: Марта Касіянчук