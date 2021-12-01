МАУ и Air Ocean Airlines предоставили права на 6 новых маршрутов: куда будут летать
Источник:avianews.com
Авиакомпании МАУ и Air Ocean Airlines выдали права на новые международные маршруты. Об этом говорит решение Государственной авиационной службы Украины.
Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines сможет запустить регулярные рейсы из Черновцов в Стамбул. Частота составит два полета в неделю.
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Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" получила права на открытие следующих рейсов:
- Киев – Маскат (четыре раза в неделю);
- Киев – Касабланка (дважды в неделю);
- Харьков – Бахрейн (дважды в неделю);
- Одесса – Бахрейн (дважды в неделю);
- Днепр – Баку (дважды в неделю).
Все права МАУ вступят в силу с 1 декабря на неограниченный срок.
Кроме того, регулятор позволил МАУ увеличить частоту полетов на линии Киев – Бахрейн – с двух до семи рейсов в неделю.Обратите внимание! Получение прав на полеты не гарантирует, что авиакомпания запустит рейсы по новым маршрутам или будет летать с предусмотренной частотой.
Если авиаперевозчик не запустит рейсы в течение 12 месяцев, право могут аннулировать и передать другой компании.
Авиакомпания Air Ocean Airlines уже заявила о желании запустить новый рейс из Черновцов в Стамбул.