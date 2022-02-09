Авиакомпания МАУ исключила перевозку багажа из дешевого тарифа Lite на рейсах из Киева в Нью-Йорк и Торонто, которые планируют запустить летом.

Смену зафиксировали в системе бронирования авиаперевозчика. Рассказываем, что изменится для пассажиров.

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Как изменились правила перевозки багажа

До перезапуска рейса билеты экономкласса МАУ на рейсах в Америку включали ручную кладь и одно место багажа до 23 килограммов.

Теперь пассажиры с билетами по тарифу Lite при полете в Нью-Йорк и Торонто смогут взять с собой бесплатно 2 места ручной клади с весом до 7 килограммов и 5 килограммов соответственно.

При этом тариф Lite на дальних рейсах из Киева в Дели по-прежнему включает одно место багажа до 23 килограммов.

МАУ изменила правила перевозки багажа на рейсах в США и Канаду / Скриншот avianews