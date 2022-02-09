Зміну зафіксували у системі бронювання авіаперевізника. Розповідаємо, що зміниться для пасажирів.

Контекст МАУ повертається на прямі рейси до США та Канади

Як змінилися правила перевезення багажу

До перезапуску рейсу, квитки економкласу МАУ на рейсах до Америки включали ручну поклажу та одне місце багажу до 23 кілограмів.

Тепер пасажири з квитками за тарифом Lite при польоті до Нью-Йорка та Торонто зможуть взяти з собою безплатно 2 місця ручної поклажі з вагою до 7 кілограмів та 5 кілограмів відповідно.

При цьому, тариф Lite на далеких рейсах з Києва в Делі, як і раніше, включає одне місце багажу до 23 кілограмів.

МАУ змінила правила перевезення багажу на рейсах до США та Канади / Скріншот avianews

Нагадаємо, на початку лютого 2022 року авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" анонсувала перезавантаження ряду маршрутів і запуск нових напрямків в рамках літнього сезону-2022.