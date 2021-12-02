МАУ анонсировала сезонный внутренний рейс: куда будет летать

В конце декабря 2021 года украинская авиакомпания МАУ запускает новый сезонный рейс. Как отмечается в пресс-релизе, перевозчик будет обслуживать рейсы из Одессы в Ивано-Франковск.

Прямые рейсы из Одессы в Ивано-Франковск начнет выполнять с 25 декабря 2021 года. Известно, что они будут производиться один раз в неделю.

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Сколько это будет стоить

Цена билетов будет стартовать от 68 евро (2079 гривен) в одну сторону. В стоимость входит перевозка багажа и лыжного снаряжения.

Подробнее о рейсе Одесса – Ивано-Франковск

Пример бронирования / Фото Lowcostavia

Прямые рейсы из Одессы в Ивано-Франковск перевозчик начнет выполнять с 25 декабря 2021 года один раз в неделю:

в декабре запланирован один рейс – 25 числа,

в январе – один рейс в пятницу 8-го,

с 16 января рейсы будут обслуживаться по воскресеньям.

Вылет из Одессы в 11:55, возвращение из Ивано-Франковска в 14:10, продолжительность полета – 1 час 15 минут.

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Где купить авиабилеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте flyuia.com, а также на lowcostavia или kiwi, где вы сможете сразу сравнить цены от разных авиакомпаний по одному направлению.