Прямые рейсы из Одессы в Ивано-Франковск начнет выполнять с 25 декабря 2021 года. Известно, что они будут производиться один раз в неделю.
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Сколько это будет стоить
Цена билетов будет стартовать от 68 евро (2079 гривен) в одну сторону. В стоимость входит перевозка багажа и лыжного снаряжения.
Подробнее о рейсе Одесса – Ивано-Франковск
Пример бронирования / Фото Lowcostavia
Прямые рейсы из Одессы в Ивано-Франковск перевозчик начнет выполнять с 25 декабря 2021 года один раз в неделю:
- в декабре запланирован один рейс – 25 числа,
- в январе – один рейс в пятницу 8-го,
- с 16 января рейсы будут обслуживаться по воскресеньям.
Вылет из Одессы в 11:55, возвращение из Ивано-Франковска в 14:10, продолжительность полета – 1 час 15 минут.
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Где купить авиабилеты
Билеты можно приобрести на официальном сайте flyuia.com, а также на lowcostavia или kiwi, где вы сможете сразу сравнить цены от разных авиакомпаний по одному направлению.