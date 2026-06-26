Море, горы и дикая природа: туристы рассказали о своих любимых маршрутах по Европе

Активный отдых на свежем воздухе становится всё более популярным среди европейцев и гостей континента. Вместо классических экскурсий по городам путешественники всё чаще выбирают живописные тропы, позволяющие слиться с природой.

Как сообщает известное британское издание The Guardian, опытные туристы поделились своими любимыми маршрутами, пролегающими через самые красивые уголки Европы.

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Чем впечатляет прогулка над Амальфи в Италии?

Маршрут Sentiero degli Dei, пролегающий высоко над побережьем Амальфи, предлагает путешественникам 10 километров невероятных пейзажей, простирающихся вплоть до острова Капри. Заканчивается путь в красивом, но многолюдном городке Позитано. Добраться до старта в деревне Бомерано (Аджерола) и вернуться обратно можно с помощью комбинированного билета на автобус и паром.

Как выглядит маршрут Sentiero degli Dei: смотреть видео

Какой маршрут ведёт к польскому "Глазу моря"?

Поход по пяти озерам в Татрах начинается от автостоянки в Паленице Бялчанской. Маршрут ведёт на юг вдоль ручья, и уже через два часа открывается первое из пяти озёр на границе со Словакией. Далее путь пролегает к самому известному озеру Польши – Морскому Оку, окруженному отвесными скалами и самой высокой вершиной страны. Оттуда можно вернуться обратно или продолжить подъем к вершине Рысы, расположенной на 1100 метров выше.

Как выглядит маршрут: смотреть видео

Что скрывает дикая природа Грузии?

Регион Сванетия предлагает маршрут от Ушгули до Местии по Закавказской тропе. Это место, где древние каменные башни сочетаются с ледниковыми бассейнами, а на лугах можно встретить диких лошадей.

Регион Сванетия в Грузии – это мечта туриста. Маршрут от Ушгули до Местии по Закавказской тропе проходит через одни из самых впечатляющих и красивых горных пейзажей, которые я когда-либо видела. Деревни искренне гостеприимны, еда сытная, а биоразнообразие заставило меня остановиться как вкопанную. Ни одна фотография не может этого передать. Если вы ещё не рассматривали Грузию для пеших прогулок, немедленно переместите её в начало своего списка,

– рассказала Ифа, путешественница.

Регион Сванетия / фото Canva

Как совместить сауны и северных оленей в шведской Лапландии?

Тропа Кунгследен от Абиско до Никкалуокти за Полярным кругом стала идеальным местом для семидневного семейного отдыха. Маршрут оказался сбалансированным: достаточно сложным, чтобы бросить вызов, но с временем для отдыха в саунах.

Прошлым летом в течение семи дней мы прошли участок тропы Кунгследен от Абиско до Никкалуокти в шведской Лапландии, за Полярным кругом – и это был волшебный опыт. Даже для нас стало неожиданностью, что мы смогли найти отдых, который подошёл группе из четырёх подростков и двух взрослых. Поход был достаточно утомительным, чтобы стать настоящим испытанием, но при этом оставлял достаточно времени для карточных игр и наслаждения саунами по пути. Хижины, в которых мы останавливались, были замечательными и позволяли нам не перегружать рюкзаки. Изюминкой стало то, что в последний день мы заметили северных оленей,

– рассказал Пол, путешественник.

Как выглядит маршрут: смотрите видео

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Что предлагает Швейцария для семейного отдыха?

Панорамная тропа на вершине Меннлихен имеет длину 4,8 километра и ведёт к Кляйне-Шайдегг. Оттуда открываются виды на гору Эйгер и Бернское нагорье.

В прошлом году мы с семьёй поднялись на канатной дороге на Меннлихен в Швейцарии и прогулялись по Панорамной тропе на его вершине. Это место не является диким и нетронутым, но оно может похвастаться самой невероятной альпийской игровой площадкой, а если вы остановитесь в Венгене по пути наверх, там есть тропа с мраморными дорожками, которая очаровала моих детей на несколько часов,

– рассказала Фрэнсис, путешественница.

Вершина Меннлихен / фото TripAdvisor