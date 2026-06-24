Не только Комо или Блед: 3 малоизвестных озера Европы, которые поражают своей красотой

Большинство туристов, путешествуя по Европе, выбирают популярные места, такие как Комо или Блед, однако на континенте до сих пор остаются места, которые не вошли в массовые туристические маршруты.

Настоящая красота природы часто скрывается вдали от популярных туристических маршрутов, сохраняя свою первозданность и уникальную атмосферу. Именно такие скрытые водоемы дарят путешественникам долгожданное ощущение покоя и полного единения с миром, сообщает РБК-Украина.

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Какие малоизвестные озера Европы заслуживают внимания путешественников?

Озеро Карецца (Италия)

В сердце Южного Тироля расположено озеро Карецца, которое местные жители называют "озером радуги". Оно известно своим изумрудно-зеленым цветом и видами на массив Латемар и хвойные леса. Вокруг озера проложена пешеходная тропа для прогулок.

Озеро Карецца / фото TripAdvisor

Красное озеро (Хорватия)

Недалеко от городка Имотски расположена одна из самых глубоких карстовых воронкообразных впадин Европы. Озеро окружают отвесные красноватые скалы высотой около 250 метров, а глубина воды превышает 280 метров. Из-за сложного доступа сюда приезжает немного туристов.

Красное озеро / фото TripAdvisor

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Озеро Оберзее (Германия)

Оберзее скрывается за южным краем озера Кёнигсзее в Баварских Альпах. Добраться сюда можно на электрокатере и по лесной тропе.

Озеро Оберзее / фото TripAdvisor

Озеро славится необычайно прозрачной водой, благодаря которой лодки кажутся буквально парящими в воздухе. Рядом также можно увидеть водопад Ретбах.