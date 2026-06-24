Настоящая красота природы часто скрывается вдали от популярных туристических маршрутов, сохраняя свою первозданность и уникальную атмосферу. Именно такие скрытые водоемы дарят путешественникам долгожданное ощущение покоя и полного единения с миром, сообщает РБК-Украина.
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Какие малоизвестные озера Европы заслуживают внимания путешественников?
- Озеро Карецца (Италия)
В сердце Южного Тироля расположено озеро Карецца, которое местные жители называют "озером радуги". Оно известно своим изумрудно-зеленым цветом и видами на массив Латемар и хвойные леса. Вокруг озера проложена пешеходная тропа для прогулок.
Озеро Карецца / фото TripAdvisor Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
- Красное озеро (Хорватия)
Недалеко от городка Имотски расположена одна из самых глубоких карстовых воронкообразных впадин Европы. Озеро окружают отвесные красноватые скалы высотой около 250 метров, а глубина воды превышает 280 метров. Из-за сложного доступа сюда приезжает немного туристов.
Красное озеро / фото TripAdvisor
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- Озеро Оберзее (Германия)
Оберзее скрывается за южным краем озера Кёнигсзее в Баварских Альпах. Добраться сюда можно на электрокатере и по лесной тропе.
Озеро Оберзее / фото TripAdvisor
Озеро славится необычайно прозрачной водой, благодаря которой лодки кажутся буквально парящими в воздухе. Рядом также можно увидеть водопад Ретбах.