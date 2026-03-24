Не Тустань и замки: львовяне раскрыли топовые локации, куда ездят на выходные

С приходом весны жители городов начинают выбираться на природу и искать новые интересные локации для коротких однодневных путешествий. Львовяне в соцсетях розскеретили свои любимые места, куда ездят, чтобы отдохнуть от городской суеты.

Пользовательница соцсети Threads @sonyachna14 попросила львовян поделиться любимыми локациями за городом. Этот пост собрал много ценных комментариев и стал настоящим путеводителем для туристов. Поэтому рассказываем, куда же советуют поехать львовяне, чтобы перезагрузиться и увидеть что-то новое.

Куда львовяне советуют поехать возле города?

Кроме известных замков Львовщины, среди рекомендаций были и такие локации, о которых вы могли не знать.

Оброшинский дендропарк "Джерело" . Как указано на сайте дендропарка, он работает ежедневно с 10:00 по 19:00. Стоимость входного билета – 300 гривен. Здесь также проводят интересные мастер-классы квесты для детей.

. Как указано на сайте дендропарка, он работает ежедневно с 10:00 по 19:00. Стоимость входного билета – 300 гривен. Здесь также проводят интересные мастер-классы квесты для детей. Медвежий приют "Домажир" . Работает с четверга по субботу, а посещение возможно только по предварительной записи.

. Работает с четверга по субботу, а посещение возможно только по предварительной записи. Мистическое село Демня в Стрыйском районе. Как пишет "Украина Инкогнита", здесь есть атмосферное старое кладбище-музей и заброшенный неоготический костел.



Кладбище в селе Демня / Фото "Локальная история"

Дворец Яблоновских-Бруницких в селе Подгорцы. Здесь атмосфера и интерьеры напоминают популярный сериал "Бриджертоны".

в селе Подгорцы. Здесь атмосфера и интерьеры напоминают популярный сериал "Бриджертоны". Усадьба Енота неподалеку от Буска. Входной билет стоит 80 гривен за взрослого и 60 гривен за ребенка. За дополнительную плату посетителям предлагают поиграть с енотами.

неподалеку от Буска. Входной билет стоит 80 гривен за взрослого и 60 гривен за ребенка. За дополнительную плату посетителям предлагают поиграть с енотами. Семейное хозяйство Cozy Farm в селе Когуты Яворивского района. Эту локацию открыли молодые супруги, которые решили покинуть город и переехать в заброшенное подворье. Сегодня на их ферме, кроме обычных прогулок, фотосессий и пикников, празднуют свадьбы и дни рождения.



Семейное хозяйство с животными, где можно отдохнуть на природе / Фото Cozy Farm

Экоранчо "Сабадаш". Здесь можно посетить ферму, покататься на лошадях и интересно провести время на природе.

Здесь можно посетить ферму, покататься на лошадях и интересно провести время на природе. Комплекс посреди леса – "Явор Резорт" . Здесь есть живописное озеро, беседки, ресторан, отель и зоопарк.

. Здесь есть живописное озеро, беседки, ресторан, отель и зоопарк. Дендрологический парк в селе Страдч. Он был основан еще в 1962 году для изучения лесных насаждений в природном заповеднике "Расточье". Сегодня здесь можно погулять и устроить красивую фотосессию.



Парк в селе Страдч / Фото @nyouto4ka

Футуристический Парк 3020 на территории Edem Resort.

на территории Edem Resort. Озеро Барвинок возле Нового Роздола. Эту живописную локацию называют "львовской Амазонкой".

Комплекс "Раковец".

"Сказочные поля" в период цветения цветов. Эта живописная локация расположена в селе Стрелки.

в период цветения цветов. Эта живописная локация расположена в селе Стрелки. Ранчо "Сокровищная гора" . Здесь можно остаться на все выходные и отдохнуть в тишине посреди природы.

. Здесь можно остаться на все выходные и отдохнуть в тишине посреди природы. Комплекс для отдыха Sirka на берегу огромного Яворовского карьера. Летом здесь можно искупаться, заняться водными видами спорта и встретить самый красивый закат.

Пользовательница @nastiaanastia даже поделилась целым маршрутом с пометками на карте, куда можно поехать из города. Все локации расположены по дороге и их точно стоит увидеть, пока они окончательно не развалились.



Маршрут по старым костелам Львовщины / Карта @nastiaanastia

Какие еще интересные места увидеть в Украине?

В Карпатах есть уникальное село с целебными минеральными водами, которое сравнивают со швейцарскими Альпами. При этом цены здесь значительно дешевле, чем в Буковеле или Сходнице. Называется это село – Шаян.

Еще одна интересная локация в Карпатах расположена возле Сокольской скалы. О ней практически не знают туристы, а потому здесь всегда тихо и спокойно. Это место точно стоит добавить в свой маршрут.