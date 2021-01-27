Немецкая авиакомпания Lufthansa с 1 февраля не будет пускать на борт своих самолетов пассажиров в обычных медицинских масках, а только в масках с усиленной защитой класса FFP2 и выше.

Источник: сайт Lufthansa

Авиакомпания вводит требование носить медицинскую защитную маску высокого уровня защиты на рейсах в Германию и оттуда.

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С 1 февраля 2021 года на рейсах в и из Германии разрешаться только маски для лица следующих стандартов: стандартные или хирургические маски FFP2, KN95 и N95. Их нужно носить при посадке, на борту и при выходе из самолета. Маски из ткани больше не будут разрешены, – говорится в сообщении.

Исключения из этого положения могут быть сделаны по состоянию здоровья. Оно будет принято только в том случае, если пассажир может предъявить текущий (не более чем 48 часов) отрицательный результат теста COVID-19 вместе с медицинским сертификатом, форму которого необходимо загрузить на сайте Lufthansa.

Стоит отметить, маски FFP2 защищают как владельца, так и других людей, в отличие от обычных масок для рта и носа. Однако они не обеспечивают стопроцентной защиты от заражения.