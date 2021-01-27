Німецька авіакомпанія Lufthansa з 1 лютого не пускатиме на борт своїх літаків пасажирів у звичайних медичних масках, а тільки в масках з посиленим захистом класу FFP2 та вище.

Джерело: сайт Lufthansa

Авіакомпанія запроваджує вимогу носити медичну захисну маску високого рівня захисту на рейсах до Німеччини та звідти.

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З 1 лютого 2021 року на рейсах до та з Німеччини дозволятимуться лише маски для обличчя наступних стандартів: стандартні або хірургічні маски FFP2, KN95 та N95. Їх потрібно носити під час посадки, на борту та при виході з літака. Маски з тканини більше не будуть дозволені, – йдеться у повідомленні.

Винятки з цього положення можуть бути зроблені за станом здоров'я. Він буде прийнятий лише в тому випадку, якщо пасажир може пред'явити поточний (не довше ніж 48 годин) негативний результат тесту COVID-19 разом з медичним сертифікатом, форму якого необхідно завантажити на сайті Lufthansa.

Варто зазначити, маски FFP2 захищають як власника, так і інших людей, на відміну від звичайних масок для рота і носа. Однак вони не забезпечують стовідсоткового захисту від зараження.