Топ-6 лучших вулканических маршрутов, которые подарят незабываемые впечатления каждому туристу

Вулканы – одни из самых впечатляющих ландшафтов планеты, где черные лавовые поля, паровые жерла и кратерные озера соседствуют с лесами, плодородными долинами и населенными пунктами. Восхождение на них – это не только путь к вершине, но и возможность увидеть уникальные природные ландшафты.

Поход – это не только покорение горных вершин. Ниже мы рассказываем о самых впечатляющих вулканических походах, которые стоит добавить в свой список путешествий, со ссылкой на National Geographic.

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Лучшие вулканические походы в мире

Килауэа, Гавайи, США

Хотя Килауэа является одним из самых активных вулканов в мире, подняться на него могут даже новички. Круговая тропа по краю кратера хорошо подходит для первого знакомства с вулканом, а для тех, кто ищет более сложный маршрут, подойдет пятичасовая тропа Килауэа Ики.

Килауэа, Гавайи, США / фото Canva

Короткая тропа Байрон-Ледж проходит через тропический лес с папоротниками и деревьями коа. Здесь можно увидеть гавайских гусей, находящихся под угрозой исчезновения. Добраться до вершины Килауэа бывает сложно из-за почти непрерывных извержений, поэтому туристам рекомендуют спуститься к кратеру Килауэа Ики – бывшему лавовому озеру. Также маршрут проходит через лавовую трубу Нахуку, где можно увидеть сталактиты, образованные застывшей лавой, а заканчивается у лавового озера Халемаумау.

Гора Ринджани, Ломбок, Индонезия

На острове Ломбок возвышается вулкан Ринджани, который имеет особое значение для местного племени Сасак. Они до сих пор проводят ритуалы в честь богини, которая, по преданию, живет у кратерного озера. Большинство маршрутов длятся два – три дня и начинаются из деревень Сенару или Сембалун.

Гора Ринджани, Ломбок, Индонезия / фото Canva

Тропы проходят через рисовые поля, деревни, водопады, пастбища и сосновые леса. Внутри кратера расположено озеро Сегара Анак, вода в котором круглый год имеет температуру 20 – 22 градуса. Далее маршрут ведет к краю кратера, откуда открываются виды на шлаковые конусы, а последний отрезок проходит по узкому хребту из рыхлого вулканического пепла. С вершины открывается панорама Бали, соседних вулканов и тропических островов.

Котопакси, Анды, Эквадор

Котопакси возвышается над окрестностями Кито и считается одним из самых сложных маршрутов в подборке. Для восхождения требуется альпинистский опыт из-за ледников и лавинной опасности. Поход начинается с двухчасового перехода к приюту Хосе Риваса, где туристы могут отдохнуть и подготовиться к финальному штурму вершины.

Котопакси, Анды, Эквадор / фото Canva

Подъем начинается около часа ночи. Маршрут проходит через ледники, ледяные мосты и крутые склоны. Наградой становится восход солнца над 800-метровым кратером Котопакси и панорама Анд.

Гора Фудзи, Хонсю, Япония

Симметричная гора Фудзи – один из самых известных символов Японии и считается священной. Большинство туристов выбирают маршрут Йошида, до которого легко добраться из Токио. Поход начинается на пятой станции Фудзи Субару на высоте 2300 метров. Сначала тропа проходит через лиственный лес, а затем выходит на открытые вулканические склоны.

Гора Фудзи, Хонсю, Япония / фото Canva

Большинство путешественников ночуют в горной хижине возле восьмой станции, чтобы встретить рассвет на вершине. Самым сложным является последний участок с крутыми серпантинами и разреженным воздухом. Недалеко от вершины расположена святыня Кусуши, которую охраняют статуи Комаину.

Гора Тейде, Тенерифе, Испания

Гора Тейде расположена в Национальном парке Тейде. Согласно легендам коренного народа гуанчей, именно здесь жил дьявол. Маршрут начинается на автостоянке Монтанья Бланка и проходит через лавовые поля, покрытые большими валунами, известными как "яйца Тейде". Чем выше, тем более разреженным становится воздух.

Гора Тейде, Тенерифе, Испания / фото Canva

За верхней станцией канатной дороги для подъема на вершину требуется специальное разрешение или лицензированный гид. С вершины открываются панорамные виды на Канарские острова.

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Гора Килиманджаро, Аруша, Танзания

Килиманджаро – самый высокий в мире изолированный вулкан. Его маршрут проходит через пять климатических зон, поэтому восхождение требует времени для акклиматизации. Одним из лучших считается девятидневный маршрут Лемошо.

Гора Килиманджаро, Аруша, Танзания / фото Canva

Он начинается в облачном лесу, где можно увидеть обезьян-колобусов и разнообразных птиц. Далее тропа проходит через заросли гигантских сенецио, крутой участок Стены Барранко, а затем ведет через вулканический осып к пику Ухуру, известному как "Крыша Африки".