Топ-6 лучших вулканических маршрутов, которые подарят незабываемые впечатления каждому туристу
Вулканы – одни из самых впечатляющих ландшафтов планеты, где черные лавовые поля, паровые жерла и кратерные озера соседствуют с лесами, плодородными долинами и населенными пунктами. Восхождение на них – это не только путь к вершине, но и возможность увидеть уникальные природные ландшафты.
Поход – это не только покорение горных вершин. Ниже мы рассказываем о самых впечатляющих вулканических походах, которые стоит добавить в свой список путешествий, со ссылкой на National Geographic.
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Лучшие вулканические походы в мире
- Килауэа, Гавайи, США
Хотя Килауэа является одним из самых активных вулканов в мире, подняться на него могут даже новички. Круговая тропа по краю кратера хорошо подходит для первого знакомства с вулканом, а для тех, кто ищет более сложный маршрут, подойдет пятичасовая тропа Килауэа Ики.
Короткая тропа Байрон-Ледж проходит через тропический лес с папоротниками и деревьями коа. Здесь можно увидеть гавайских гусей, находящихся под угрозой исчезновения. Добраться до вершины Килауэа бывает сложно из-за почти непрерывных извержений, поэтому туристам рекомендуют спуститься к кратеру Килауэа Ики – бывшему лавовому озеру. Также маршрут проходит через лавовую трубу Нахуку, где можно увидеть сталактиты, образованные застывшей лавой, а заканчивается у лавового озера Халемаумау.
- Гора Ринджани, Ломбок, Индонезия
На острове Ломбок возвышается вулкан Ринджани, который имеет особое значение для местного племени Сасак. Они до сих пор проводят ритуалы в честь богини, которая, по преданию, живет у кратерного озера. Большинство маршрутов длятся два – три дня и начинаются из деревень Сенару или Сембалун.
Тропы проходят через рисовые поля, деревни, водопады, пастбища и сосновые леса. Внутри кратера расположено озеро Сегара Анак, вода в котором круглый год имеет температуру 20 – 22 градуса. Далее маршрут ведет к краю кратера, откуда открываются виды на шлаковые конусы, а последний отрезок проходит по узкому хребту из рыхлого вулканического пепла. С вершины открывается панорама Бали, соседних вулканов и тропических островов.
- Котопакси, Анды, Эквадор
Котопакси возвышается над окрестностями Кито и считается одним из самых сложных маршрутов в подборке. Для восхождения требуется альпинистский опыт из-за ледников и лавинной опасности. Поход начинается с двухчасового перехода к приюту Хосе Риваса, где туристы могут отдохнуть и подготовиться к финальному штурму вершины.
Подъем начинается около часа ночи. Маршрут проходит через ледники, ледяные мосты и крутые склоны. Наградой становится восход солнца над 800-метровым кратером Котопакси и панорама Анд.
- Гора Фудзи, Хонсю, Япония
Симметричная гора Фудзи – один из самых известных символов Японии и считается священной. Большинство туристов выбирают маршрут Йошида, до которого легко добраться из Токио. Поход начинается на пятой станции Фудзи Субару на высоте 2300 метров. Сначала тропа проходит через лиственный лес, а затем выходит на открытые вулканические склоны.
Большинство путешественников ночуют в горной хижине возле восьмой станции, чтобы встретить рассвет на вершине. Самым сложным является последний участок с крутыми серпантинами и разреженным воздухом. Недалеко от вершины расположена святыня Кусуши, которую охраняют статуи Комаину.
- Гора Тейде, Тенерифе, Испания
Гора Тейде расположена в Национальном парке Тейде. Согласно легендам коренного народа гуанчей, именно здесь жил дьявол. Маршрут начинается на автостоянке Монтанья Бланка и проходит через лавовые поля, покрытые большими валунами, известными как "яйца Тейде". Чем выше, тем более разреженным становится воздух.
За верхней станцией канатной дороги для подъема на вершину требуется специальное разрешение или лицензированный гид. С вершины открываются панорамные виды на Канарские острова.
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- Гора Килиманджаро, Аруша, Танзания
Килиманджаро – самый высокий в мире изолированный вулкан. Его маршрут проходит через пять климатических зон, поэтому восхождение требует времени для акклиматизации. Одним из лучших считается девятидневный маршрут Лемошо.
Он начинается в облачном лесу, где можно увидеть обезьян-колобусов и разнообразных птиц. Далее тропа проходит через заросли гигантских сенецио, крутой участок Стены Барранко, а затем ведет через вулканический осып к пику Ухуру, известному как "Крыша Африки".