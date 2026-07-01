Похід – це не лише підкорення гірських вершин. Нижче розповідаємо про найепічніші вулканічні походи, які варто додати до свого списку подорожей, з посиланням на National Geographic.

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Найкращі вулканічні походи у світі

Кілауеа, Гаваї, США

Хоча Кілауеа є одним із найактивніших вулканів у світі, піднятися на нього можуть навіть початківці. Кругова стежка краю кратера добре підходить для першого знайомства з вулканом, а для тих, хто шукає складніший маршрут, підійде п'ятигодинна стежка Кілауеа Ікі.

Кілауеа, Гаваї, США / фото Canva

Коротка стежка Байрона Ледж проходить через тропічний ліс із папоротями та деревами коа. Тут можна побачити гавайських гусей, які перебувають під загрозою зникнення. Досягти вершини Кілауеа буває складно через майже безперервні виверження, тому туристам рекомендують спуститися до кратера Кілауеа Ікі – колишнього лавового озера. Також маршрут проходить через лавову трубку Нахуку, де можна побачити сталактити, утворені застиглою лавою, а завершується біля лавового озера Халемаумау.

Гора Рінджані, Ломбок, Індонезія

На острові Ломбок височіє вулкан Рінджані, який має особливе значення для місцевої громади Сасак. Вони і досі проводять ритуали на честь богині, яка, за переказами, живе біля кратерного озера. Більшість маршрутів тривають два – три дні та починаються із сіл Сенару або Сембалун.

Гора Рінджані, Ломбок, Індонезія / фото Canva

Стежки проходять через рисові поля, села, водоспади, пасовища та соснові ліси. Всередині кратера розташоване озеро Сегара Анак, вода в якому цілий рік має температуру 20 – 22 градуси. Далі маршрут веде до краю кратера, звідки відкриваються краєвиди на шлакові конуси, а останній відрізок проходить вузьким хребтом із пухким вулканічним попелом. Із вершини відкривається панорама Балі, сусідніх вулканів і тропічних островів.

Котопаксі, Анди, Еквадор

Котопаксі здіймається над околицями Кіто і вважається одним із найскладніших маршрутів у добірці. Для сходження потрібен альпіністський досвід через льодовики та ризик лавин. Похід починається із двогодинного переходу до притулку Хосе Ріваса, де туристи можуть відпочити та підготуватися до фінального штурму вершини.

Котопаксі, Анди, Еквадор / фото Canva

Підйом стартує близько першої години ночі. Маршрут проходить через льодовики, крижані мости та круті схили. Нагородою стає схід сонця над 800-метровим кратером Котопаксі та панорама Анд.

Гора Фудзі, Хонсю, Японія

Симетрична гора Фудзі є одним із найвідоміших символів Японії та вважається священною. Більшість туристів обирають маршрут Йошида, до якого легко дістатися з Токіо. Похід починається на п'ятій станції Фудзі Субару на висоті 2300 метрів. Спочатку стежка проходить через листяний ліс, а потім виходить на відкриті вулканічні схили.

Гора Фудзі, Хонсю, Японія / фото Canva

Більшість мандрівників ночують у гірській хатині біля восьмої станції, щоб зустріти світанок на вершині. Найскладнішою є остання ділянка з крутими серпантинами та розрідженим повітрям. Поблизу вершини розташована святиня Кусуші, яку охороняють статуї Комаїну.

Гора Тейде, Тенеріфе, Іспанія

Гора Тейде розташована у Національному парку Тейде. За легендами корінного народу гуанчів, саме тут жив диявол. Маршрут починається на автостоянці Монтанья Бланка та проходить через лавові поля, вкриті великими валунами, відомими як "яйця Тейде". Чим вище, тим більш розрідженим стає повітря.

Гора Тейде, Тенеріфе, Іспанія / фото Canva

За верхньою станцією канатної дороги для підйому на вершину потрібен спеціальний дозвіл або ліцензований гід. З вершини відкриваються панорамні краєвиди Канарських островів.

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Гора Кіліманджаро, Аруша, Танзанія

Кіліманджаро – найвищий у світі окремо розташований вулкан. Його маршрут проходить через п'ять кліматичних зон, тому сходження потребує часу для акліматизації. Одним із найкращих вважають дев'ятиденний маршрут Лемошо.

Гора Кіліманджаро, Аруша, Танзанія / фото Canva

Він починається у хмарному лісі, де можна побачити мавп колобусів і різноманітних птахів. Далі стежка проходить через зарості гігантських сенеціо, круту ділянку Стіни Барранко, а потім веде через вулканічний осип до піку Ухуру, відомого як "Дах Африки".