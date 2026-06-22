Если вы давно мечтали о экстремальном маршруте с невероятными пейзажами, то одно место в Швейцарии может стать именно тем приключением, которое стоит добавить в список путешествий.

Смотрите также "Это был болезненный опыт", – туристка назвала 3 ошибки в походе, которые всё испортили

Что такое Via Ferrata Fürenalp?

Via Ferrata Fürenalp – одна из самых известных классических виа феррат (оборудованный скальный маршрут) в Швейцарии. Маршрут проходит над Фюренхохфлю и ведёт к Фюренальпу через железные лестницы, шпильки, нависающие конструкции и постоянные пешеходные переходы.

Как выглядит скальный маршрут: смотрите видео

Это не обычная горная тропа, а вертикальное приключение, требующее смелости, энергии и определенной физической подготовки. После прохождения маршрута путешественники могут отдохнуть в горном ресторане Fürenalp. Виа феррата обычно открыта с середины или конца мая до конца октября, а при благоприятных погодных условиях сезон может продлиться дольше.

Смотрите также: Подъем на эту гору идеально подойдет для начинающих и займет всего 6 часов туда и обратно

Сложный ли маршрут Via Ferrata Fürenalp?

Своими впечатлениями от прохождения Via Ferrata Fürenalp поделился украинский блогер yura_izi. Он показал, как проходил этот маршрут и что чувствовал во время подъема. Перед стартом блогер рассказал, что для безопасности нужно надеть специальную систему с карабинами, ведь на такой высоте важно соблюдать правила.

Как выглядел подъем / Instagram yura_izi

Сначала путь казался довольно спокойным: были небольшие лесенки, протекающая рядом вода и постепенный подъем. Однако чем выше он поднимался, тем сильнее менялись ощущения. По его словам, маршрут стал не только физическим испытанием, но и тренировкой для мозга: нужно было сосредоточиваться, действовать спокойно и обдуманно.

Были моменты, когда становилось страшно, особенно при прохождении участков над обрывом. Но постепенно он преодолел маршрут и добрался до вершины.