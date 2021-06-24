Не хуже, чем за рубежом: лучшие острова Украины для летнего отдыха

Туристы мечтают о райских островах, но мало кто догадывается о том, что в Украине тоже есть удивительной красоты острова. В прибрежных водах и реках нашей страны расположено немало водоемов, на которых можно провести уикенд или целый отпуск.

Travel24 при поддержке SKODA KAROQ предлагает подборку островов Украины, которые идеально подойдут для летнего отдыха. Поверьте, они ничем не хуже, чем за рубежом.

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Остров Змеиный, Одесская область

Греки в древности называли остров Ахилла. Поскольку здесь был его храм и по легендам похоронен сам Ахиллес. Еще одно древнее название острова – Белый. Кстати, на нем расположено маленькое селение с таким же названием. Современное связано с тем, что сюда приплывало много змей.

Здесь есть все, о чем можно мечтать: чистое море и невероятная природа. Но попасть не так просто: на вертолете или на катере из поселка Вилково.

Остров Джарылгач, Херсонская область

Это едва ли не самый популярный остров Украины. Он входит в Национальный природный парк "Джарылгачский". Его фауна и флора настолько ценна, что большинство видов занесены в Красную книгу. Джарылгач еще называют "украинскими Мальдивами".

Здесь расположено около двухсот озер и лиманов. Большинство береговой линии острова пригодно для купания, ведь есть множество пляжей.

Кинбурнская коса, Николаевская область

На этом острове вас ждут белоснежные пляжи, аромат хвойного леса и дикие степи с разнотравьем. Весной и летом Кинбурнская коса радует посетителей цветочными лугами, дикими болотными и блошиными орхидеями, зарослями оливковых кустов.

Также это прекрасные места для фотоохоты: сможете побывать на экскурсии в местах, где живут белые цапли, розовые пеликаны, увидеть дикий огромный лес.

Острова Инь-Янь, Тернопольская область

Эти два удивительных островка в Днестровском каньоне называют одним из семи природных чудес Украины. Сюда едут за украинскими субтропиками, красивым берегом, сказочными ландшафтами, редкими видами зверей и птиц.

Интересно, что острова получили свое название благодаря сходству на китайский символ Инь-Янь. Лучше созерцать на них с западной стороны села Литячи.

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Коса Бирючий остров, Херсонская область

Коса в Азовском море, полуостров, что периодически превращается в остров, подходит для ценителей тихого отдыха, дикой природы и теплого моря.

Как и на Джарылгаче и Кинбурнской косе, здесь очень богатая флора и фауна, можно встретить диких животных в их естественной сфере существования.

Чем добраться?

Идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, что провезет вас в любом месте. Она позволит компактно сложить вещи каждого из пассажиров, ведь багажное отделение этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями). Кроме того, эта модель позволит сэкономить бюджет, потому что средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров.



SKODA KAROQ / Фото: skoda-auto.ua

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Приятного отдыха!