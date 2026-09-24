Не Дубровник и не Венеция: названы лучшие направления для путешествий в 2027 году

Заядлые путешественники уже с осени могут планировать свои поездки на следующий год. Чтобы выбрать для себя действительно самые интересные направления, рекомендуем обратить внимание на места, выделенные известным туристическим изданием.

Эксперты Lonely Planet составили список лучших мест, которые стоит посетить в 2027 году.

Куда поехать на отдых в 2027 году?

Каждый год туристическое издание публикует флагманский рейтинг "Лучшее в сфере путешествий", чтобы туристам было проще выбрать направление для отдыха. Список составляют эксперты, гиды, журналисты и местные жители.

В новом списке вместо знаменитых столиц и шумных курортов на первый план вышли более аутентичные направления.

Туристам советуют обратить внимание не только на Венецию, но и в целом на весь регион Венето. Столица региона, хоть и очень красива, но слишком переполнена туристами. Вместо этого стоит посетить Верону или Падую, а также выбрать для прогулки озеро Гарда и тропы в Доломитовых Альпах.

В Испании эксперты советуют уделять больше внимания северу. Например, туристы недооценивают исторический город Леон, который способен поразить готической архитектурой, атмосферными улочками и кулинарными деликатесами.

А вот вместо Дубровника специалисты рекомендуют посетить приморский город Шибеник. Он не так переполнен туристами и гораздо более бюджетный.

Также эксперты высоко оценили "Шведскую Ривьеру". На юге страны находится живописный город Сканёр-мед-Фальстербу, который поражает приятной архитектурой и песчаными пляжами.

Во Франции стоит обратить внимание на Тропу Наполеона, а в Германии – на город Десау, где найдется немало культурных развлечений.

В этом году список сосредоточен на медленных путешествиях. Этот тренд в последнее время начинает набирать популярность. Теперь вместо спешных поездок советуют замедлить темп и наслаждаться моментами.