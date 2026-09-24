Эксперты Lonely Planet составили список лучших мест, которые стоит посетить в 2027 году.

Куда поехать на отдых в 2027 году?

Каждый год туристическое издание публикует флагманский рейтинг "Лучшее в сфере путешествий", чтобы туристам было проще выбрать направление для отдыха. Список составляют эксперты, гиды, журналисты и местные жители.

В новом списке вместо знаменитых столиц и шумных курортов на первый план вышли более аутентичные направления.

Туристам советуют обратить внимание не только на Венецию, но и в целом на весь регион Венето. Столица региона, хоть и очень красива, но слишком переполнена туристами. Вместо этого стоит посетить Верону или Падую, а также выбрать для прогулки озеро Гарда и тропы в Доломитовых Альпах.

В Испании эксперты советуют уделять больше внимания северу. Например, туристы недооценивают исторический город Леон, который способен поразить готической архитектурой, атмосферными улочками и кулинарными деликатесами.

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А вот вместо Дубровника специалисты рекомендуют посетить приморский город Шибеник. Он не так переполнен туристами и гораздо более бюджетный.

Также эксперты высоко оценили "Шведскую Ривьеру". На юге страны находится живописный город Сканёр-мед-Фальстербу, который поражает приятной архитектурой и песчаными пляжами.

Во Франции стоит обратить внимание на Тропу Наполеона, а в Германии – на город Десау, где найдется немало культурных развлечений.

В этом году список сосредоточен на медленных путешествиях. Этот тренд в последнее время начинает набирать популярность. Теперь вместо спешных поездок советуют замедлить темп и наслаждаться моментами.