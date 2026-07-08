Ежегодно Дубровник принимает более двух миллионов туристов, пишет Daily Mail. Особенно многолюдно здесь летом, когда в город прибывают множество круизных лайнеров, а улочки Старого города переполнены туристами.

Вместе с популярностью растут цены. Пиво может стоить 6 евро, а вход к знаменитым городским стенам обойдется аж в 35 евро.

Куда поехать вместо Дубровника?

Вместо популярного Дубровника путешественникам лучше обратить внимание на Шибеник – исторический город на побережье Адриатического моря, расположенный в часе езды от аэропорта Сплита.

Шибеник считается старейшим коренным городом Хорватии. Здесь сохранились средневековые улочки, исторические здания и многочисленные рестораны с морепродуктами, которые ничем не хуже, чем в Дубровнике.

Местное пиво здесь обойдется в 3 евро, то есть вдвое дешевле. Обед из трех блюд на двоих обойдется на 25 евро дешевле. Кроме того, сэкономить можно на проживании. Трехдневные туры здесь стоят на 30% дешевле, чем аналогичный отдых в Дубровнике.

И хотя Хорватия остается одним из самых популярных летних направлений Европы, особенно благодаря Дубровнику и Сплиту, туристы все чаще начинают искать места, где можно так же хорошо отдохнуть, но не переплачивать за популярность.

Особенностью Шибеника является то, что в этом городе расположены сразу две достопримечательности, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: собор Святого Якова и крепость Святого Николая, до которой можно добраться на лодке.

Как выглядит Шибеник: смотрите видео

Но помимо исторических достопримечательностей, отсюда за 20 минут можно добраться до Национального парка Крка со знаменитыми водопадами и пешеходными маршрутами. Отсюда уже регулярно отправляются лодки на соседние острова.

Любителям пляжного отдыха стоит обратить внимание на пляжи Бань и Резалиште, а тем, кто хочет полюбоваться природой, – на озеро Проклян. Это второе по величине озеро Хорватии.

Главное преимущество Шибеника – компактность. За один день здесь можно прогуляться по Старому городу, отправиться на лодке на острова, посетить национальные парки или соседние города, а вечером вернуться на набережную на ужин.

Где искать "хорватские Мальдивы"?

Остров Лошинь в Хорватии сравнивают с Мальдивами из-за прозрачности воды и белоснежного песка. Крупнейшим населенным пунктом острова является Мали-Лошинь. Это порт с разноцветной гаванью, пришвартованными лодками, набережной и атмосферой классического хорватского побережья.

Спокойная атмосфера вокруг станет идеальным направлением для тех, кто стремится к неторопливому отдыху на побережье Адриатики. Преимуществом "хорватских Мальдив" является относительно небольшое расстояние, которое нужно преодолеть ради невероятных пейзажей.