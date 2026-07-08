Кожного року Дубровник приймає понад два мільйони туристів, пише Daily Mail. Особливо людно тут влітку, коли до міста прибувають безліч круїзних лайнерів, а вулички Старого Міста вщент переповнені туристами.

Разом із популярністю зростають ціни. Пиво може коштувати 6 євро, а вхід до знаменитих міських мурів обійдеться аж у 35 євро.

Куди поїхати замість Дубровника?

Замість популярного Дубровника мандрівникам краще придивитися до Шибеника – історичного міста на узбережжі Адріатичного моря, що розташоване за годину їзди від аеропорту Спліта.

Шибенник вважається найстарішим корінним містом Хорватії. Тут збереглися середньовічні вулички, історичні будівлі та численні ресторани з морепродуктами, які нічим не гірші, ніж у Дубровнику.

Місцеве пиво тут обійдеться у 3 євро, тобто вдвічі дешевше. Обід із трьох страв на двох буде коштувати на 25 євро дешевше. Крім того, заощадити можна на проживанні. Триденні тури тут коштують на 30% дешевше, ніж аналогічний відпочинок у Дубровнику.

І хоч Хорватія залишається однією з найпопулярніших літніх напрямків Європи, особливо через Дубровник і Спліт, але туристи все більше починають шукати місця, де можна так само відпочити, але не переплачувати за популярність.

Особливістю Шибеника є те, що в цьому місті розташовані одразу дві пам’ятки Світової спадщини ЮНЕСКО: собор Святого Якова та фортеця Святого Миколая, до якої можна дістатися човном.

Як виглядає Шибеник: дивіться відео

Та крім історичних пам’яток, звідси за 20 хвилин можна дібратися до Національного парку Крка зі знаменитими водоспадами та пішохідними маршрутами. Звідси вже регулярно вирушають човни до сусідніх островів.

Любителям пляжного відпочинку варто звернути увагу на пляжі Бань і Резаліште, а тим, хто хоче побачити природу – на озеро Проклян. Це друге за величиною озеро Хорватії.

Головна перевага Шибеника – компактність. За один день тут можна прогулятися Старим містом, вирушити човном на острови, відвідати національні парки чи сусідні міста, а ввечері повернутися на набережну на вечерю.

Де шукати "хорватські Мальдіви"?

Острів Лошинь у Хорватії порівнюють з Мальдівами через прозорість води та білосніжний пісок. Найбільшим населеним пунктом острова є Малі-Лошинь. Це порт з різнокольоровою гаванню, пришвартованими човнами, набережною та атмосферою класичного хорватського узбережжя.

Спокійна атмосфера навколо стане ідеальним напрямком для тих, хто прагне неквапливого відпочинку на узбережжі Адріатики. Перевагою "хорватських Мальдів" є відносно недалека відстань заради неймовірних краєвидів.