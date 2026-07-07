Мальовничим куточком, який порівнюють з Мальдівами вважають острів Лошинь, пише Travel Off Path.

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У чому особливість острова Лошинь?

Острів розташований в Адріатичному морі й вражає прозорістю води, через яку видно морське дно. Саме через цю особливість Лошинь почали порівнювати зі знаменитим тропічним островом.

Відмінністю є лише те, що тут немає характерних для Мальдів бунгало над водою, але туристи отримують іншу перевагу – мальовничі краєвиди, без необхідності долати дуже далеку подорож.

Лошинь чудово підійде тим, хто хоче поєднати пляжний відпочинок з прогулянками в приморських містечках. Найбільшим населеним пунктом острова є Малі-Лошинь. Це порт з різнокольоровою гаванню, пришвартованими човнами, набережною та атмосферою класичного хорватського узбережжя.

Тут можна зупинитись на кілька днів, відпочиваючи біля моря й відвідуючи заклади з видом на море. Також привабливим вважається містечко Велі-Лошинь. Воно знамените красивою гаванню й затишними закладами на узбережжі.

За ще тихішою атмосферою варто їхати на Нерезине. Це невелике поселення з мальовничими маршрутами та незначною кількістю туристів, тому тут можна насолодитися досить спокійним відпочинком.

Туристам радять зробити окрему зупинку в невеликому історичному містечку Осор. У ньому збереглися старовинні кам’яні церкви та інші пам’ятки минулих століть.

Для тих, хто хоче побачити менш туристичну Хорватію, Лошинь може стати гарно альтернативою популярним курортам. Спокійна атмосфера навколо стане ідеальним напрямком для тих, хто прагне неквапливого відпочинку на узбережжі Адріатики.

На якому хорватському острові багато українців?

Макарська Рив’єра в Хорватії стала популярним місцем відпочинку для українців, де можна почути українську мову частіше, ніж у Києві.

Курорт приваблює туристів своїми мальовничими пляжами, прозорою водою, сосновими лісами та можливістю відчути знайому українську атмосферу.