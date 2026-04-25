Побег на край света: лучшие локации Шотландии для спокойного отпуска без толпы

Милена Бордакова
Основные тезисы
  • Рейтинг живописных мест Шотландии включает остров Iona, северо-западное побережье с маршрутом North Coast 500, и регион Big Tree Country с The Hermitage.
  • Среди природных чудес выделили The Great Glen с Loch Ness и Ben Nevis, отдаленный полуостров Knoydart, побережье Argyll and Bute, маршрут Heart 200, Isle of Skye, регион The Borders и острова Lewis and Harris.

Шотландия привлекает туристов драматическими пейзажами, древними островами и побережьями с белыми пляжами. Мы подготовили самые красивые места страны, которые стоит увидеть всем посетителям.

Шотландия известна суровыми пейзажами, озерами, горными долинами и островами с почти нетронутой природой.

Где в Шотландии увидеть пляжи, горы и древние острова?

В рейтинг вошел остров Iona – небольшой участок суши возле острова Малл, известен как место паломничества, старинным аббатством и пляжами с белым песком. Одной из самых эффектных локаций назвали северо-западное побережье Шотландии. Здесь проходит знаменитый маршрут North Coast 500, а туристов привлекают скалы, дикие бухты и широкие песчаные пляжи возле Cape Wrath.

В список также попал регион Big Tree Country, известный своими старыми лесами, смотровыми площадками и осенними пейзажами над озером Лох-Таммел. Название местность получила благодаря гигантским хвойным насаждениям, в частности дугласиям, которые в 19 веке помог распространить ботаник David Douglas, рассказывает National Trust for Scotland.

Одной из главных природных локаций здесь считают The Hermitage – живописный лес с высокими деревьями, каменным мостом через реку Браан и прогулочными маршрутами. Особенно популярно это место осенью, когда леса покрываются яркими красками.


Big Tree Country / фото National Trust for Scotland

Среди природных чудес страны отметили The Great Glen – огромную долину, которая простирается через всю Шотландию. Именно здесь расположено Loch Ness и гора Ben Nevis – самая высокая вершина Британии.

В перечень вошел и отдаленный полуостров Knoydart, куда сложно добраться на автомобиле. Его ценят за дикую природу, горы и возможность увидеть китов, дельфинов и орлов. Также вспомнили побережье Argyll and Bute с многочисленными заливами, каналами и островами, маршрут Heart 200 через центральную часть страны, романтический Isle of Skye с туманными горами, регион The Borders с холмами и аббатствами, а также острова Lewis and Harris, известные бирюзовой водой и белоснежными пляжами.


Полуостров Knoydart / фото Википедии

