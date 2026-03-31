Аналитические данные Expedia показывают, что конец апреля – лучший период для поиска доступных международных путешествий, пишет The Mirror. Самыми высокими ценами и высоким наплывом туристов традиционно сопровождаются пасхальные праздники.
Когда бронировать поездку за границу?
Выгодные предложения на авиабилеты можно найти на 24 апреля, а доступное жилье – на 27 апреля.
Эксперты советуют обратить внимание на период с конца апреля до конца мая. В это время цены остаются умеренными, а популярные направления не настолько переполнены.
Самыми спокойными датами для путешествий считаются 28 апреля и 31 мая – в эти дни можно рассчитывать на меньшие толпы и комфортные условия.
По словам эксперта Мелани Фиш, путешественники все больше планируют весенние поездки заранее, выбирая солнечные направления или короткие культурные уикенды. Она подчеркнула, что избежание пиковых дат – один из самых простых способов сэкономить.
Названо несколько лучших дат для бронирования билетов и жилья / Фото Freepik
В общем пятница считается самым выгодным днем для перелетов, а воскресенье – лучшим временем для покупки билетов. Рекомендуется бронировать их за 15 – 30 дней до путешествия.
Весна является идеальным временем для посещения Амстердама, Флоренции, Валенсии, Мальты и Крита, пишет In Journal. Эти локации уже имеют в апреле и мае стабильную теплую температуру, но еще не переполнены туристами.
Каждое из этих мест предлагает уникальные пейзажи, исторические памятники и гастрономические впечатления для спокойного отдыха.
