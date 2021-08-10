Skytrax назвала лучшие аэропорты мира 2021 года: рейтинг
Источник:lowcost.ua
Британская консалтинговая компания Skytrax обнародовала рейтинг лучших аэропортов мира в 2021 году. Первое место занял Международный аэропорт Хамад.
Аэропорт расположен в столице Катара Дохе. Он является базовым для лучшей авиакомпании мира Qatar Airways.
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Рейтинг составлен на основе опроса, проведенного в период с августа 2020 года по июль 2021 года. Пассажиры ста стран анализировали 500 аэропортов во всем мире.
Главные критерии оценки – инфраструктура, наличие очередей, сервис и отношение персонала к пассажирам.
10 лучших аэропортов мира:
- Международный аэропорт Хамад;
- Международный аэропорт Токио-Ханеда;
- Аэропорт Сингапур-Чанги;
- Международный аэропорт Сеул-Инчхон;
- Международный аэропорт Токио-Нарита;
- Аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса;
- Аэропорт Цюрих-Клотен;
- Аэропорт Лондон-Хитроу;
- Международный аэропорт Осака-Кансай;
- Международный аэропорт Гонконга.
Украинские аэропорты не попали ни в ТОП-10, ни в ТОП-100 лучших аэропортов мира.
В 2020-м Skytrax ввел новый рейтинг безопасности авиакомпаний и аэропортов в условиях пандемии COVID-19. В этом году в 10 лучших в этой категории вошли аэропорты:
- Аликанте;
- Бахрейна;
- Баку;
- Барселоны;
- Боготы;
- Сингапура;
- Копенгагена;
- Дели;
- Дубая;
- Дохи.
Среди других важных номинаций выделили Международный аэропорт Токио, который стал чистейшим во всем мире, аэропорт Стамбула – лучший аэродром в категории улучшений, Мюнхенский аэропорт стал лучшим в Европе, в то время, как Лондон-Хитроу в Западной Европе. Кроме того, аэропорт Чанги в Сингапуре победил в номинации лучший персонал аэропорта в мире.
Skytrax: коротко
По данным Википедии, это консалтинговая компания, которая занимается осмотром авиакомпаний и аэропортов и рейтинговым сайтом.
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Skytrax проводит исследования для коммерческих авиалиний, а также опрос международных путешественников, чтобы оценить персонал кабины, аэропорты, авиалинии, залы отдыха авиалиний, развлечения во время полета, бортовое питание и некоторые другие элементы авиаперевозок.
Компания также проводит ежегодные награды World Airline Awards и World Airport Awards, и рейтинг авиакомпаний и аэропортов.
Отметим, ранее популярный сервис AirlineRatings, посвященный анализу работы авиаперевозчиков, составил рейтинг лучших авиакомпаний.