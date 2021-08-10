Skytrax назвала лучшие аэропорты мира 2021 года: рейтинг

Британская консалтинговая компания Skytrax обнародовала рейтинг лучших аэропортов мира в 2021 году. Первое место занял Международный аэропорт Хамад.

Аэропорт расположен в столице Катара Дохе. Он является базовым для лучшей авиакомпании мира Qatar Airways.

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Рейтинг составлен на основе опроса, проведенного в период с августа 2020 года по июль 2021 года. Пассажиры ста стран анализировали 500 аэропортов во всем мире.

Главные критерии оценки – инфраструктура, наличие очередей, сервис и отношение персонала к пассажирам.

10 лучших аэропортов мира:

Международный аэропорт Хамад; Международный аэропорт Токио-Ханеда; Аэропорт Сингапур-Чанги; Международный аэропорт Сеул-Инчхон; Международный аэропорт Токио-Нарита; Аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса; Аэропорт Цюрих-Клотен; Аэропорт Лондон-Хитроу; Международный аэропорт Осака-Кансай; Международный аэропорт Гонконга.

Украинские аэропорты не попали ни в ТОП-10, ни в ТОП-100 лучших аэропортов мира.

В 2020-м Skytrax ввел новый рейтинг безопасности авиакомпаний и аэропортов в условиях пандемии COVID-19. В этом году в 10 лучших в этой категории вошли аэропорты:

Аликанте; Бахрейна; Баку; Барселоны; Боготы; Сингапура; Копенгагена; Дели; Дубая; Дохи.

Среди других важных номинаций выделили Международный аэропорт Токио, который стал чистейшим во всем мире, аэропорт Стамбула – лучший аэродром в категории улучшений, Мюнхенский аэропорт стал лучшим в Европе, в то время, как Лондон-Хитроу в Западной Европе. Кроме того, аэропорт Чанги в Сингапуре победил в номинации лучший персонал аэропорта в мире.

Skytrax: коротко

По данным Википедии, это консалтинговая компания, которая занимается осмотром авиакомпаний и аэропортов и рейтинговым сайтом.

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Skytrax проводит исследования для коммерческих авиалиний, а также опрос международных путешественников, чтобы оценить персонал кабины, аэропорты, авиалинии, залы отдыха авиалиний, развлечения во время полета, бортовое питание и некоторые другие элементы авиаперевозок.

Компания также проводит ежегодные награды World Airline Awards и World Airport Awards, и рейтинг авиакомпаний и аэропортов.

Отметим, ранее популярный сервис AirlineRatings, посвященный анализу работы авиаперевозчиков, составил рейтинг лучших авиакомпаний.