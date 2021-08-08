В 2019 году в аэропортах неправильно обработали 25,4 миллиона сумок, в этом году этот показатель составил 6,3 миллиона, что значительно меньше. Об этом известно из отчета Baggage IT Insights 2021, подготовленного компанией SITA. К слову, ее программа Word Tracer – самое популярное в мире решение для поиска багажа в аэропортах.

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Авиакомпании меньше теряют багаж: почему

Как считает SITA, в определенной степени на это повлияла пандемия коронавируса, ведь наблюдался мировой спад авиаперевозок. Например, число авиапассажиров в мире сократилось с 4,54 миллиарда в 2019 году до 1,8 миллиарда в 2020-м.

При этом упал и показатель потерянных сумок в пересчете на каждую тысячу пассажиров. Если в 2019 году он составлял 5,6 недоставленных чемоданов, то год спустя снизился до 3,5 чемоданов.

То есть в 2020-м каждый 286-й турист по прилету не мог найти свои вещи на багажной карусели, тогда как в 2019 году каждый 179-й.

Это объясняется тем, что из-за COVID-19 число дальнемагистральных рейсов уменьшилось, а следовательно пересадок осуществлялось меньше. Именно во время них, в связи с перегрузкой самолетов, чаще всего теряется багаж.

В 2020-м в Европе авиакомпании теряли 4,61 сумки, в Северной Америке – 4,1, в Азии – всего 1,15 сумки на каждую тысячу пассажиров.

В прошлом году 69% утраченного багажа просто задерживались в пути и позже возвращались к владельцам. 27% вещей повреждались, еще 4% терялись безвозвратно или были украдены.



Что происходило с потерянным багажом в 2020-м / Инфографика SITA

Отметим, ранее стюардесса американской авиакомпании рассказала о travel-ошибках, которые не стоит допускать на борту самолета – они вызывают отвращение как у членов экипажа, так и в других пассажиров.