Нет, это не элитный отель, а настоящая тюрьма, которую называют лучшей в мире
- Тюрьма Бастой в Норвегии имеет роскошные условия для заключенных, что способствует низкому уровню повторных преступлений.
- Заключенные живут в деревянных бунгало, работают на ферме и имеют доступ к различным занятиям, включая музыкальные фестивали.
Большинство слышали, что тюрьмы в Норвегии считается одной из самых комфортных в мире. Но могли ли вы представить, насколько на самом деле необычные условия для заключенных и как отличается их повседневная жизнь от любой другой тюрьмы?
Большинство, наверное, слышали шутку, что никто не был бы против побывать в тюрьме в Норвегии. Но на самом деле условия там частично даже лучше, чем у большинства дома. Вы точно не могли представить, насколько все там необычное! В одном видео на ютубе журналист и блогер Антон Птушкин рассказал о своем путешествии в Норвегию и назвал несколько интересных фактов о местных тюрьмах.
Как выглядит лучшая тюрьма мира?
На тюремном острове Бастой в Норвегии заключенные, среди которых есть убийцы и насильники, живут в необычных условиях, которые большинство называют "роскошными". Однако именно здесь достигают одного из самых низких уровней повторных преступлений в Европе.
Бастой расположен в нескольких километрах от побережья. Заключенные живут в маленьких деревянных бунгало, рассчитанных на шесть человек. Каждый имеет собственную комнату и общую кухню. Принцип очень прост: подготовка к жизни вне тюрьмы через доверие и ответственность.
Какова ежедневная жизнь и работа заключенных?
Заключенные работают на ферме: ухаживают за овцами, коровами, курами и выращивают фрукты и овощи, рассказывает The Guardian. Другие рабочие места включают прачечную, конюшни для лошадей, мастерские по ремонту велосипедов и обслуживание территории.
Рабочий день начинается в 8:30 утра, а остальное время посвящено свободным занятиям: рыбалка, купание на пляже или музыка. Некоторые заключенные играют в Bastoy Blues Band и даже посещают музыкальные фестивали под присмотром преподавателей.
В чем суть такого подхода?
В Бастое убеждены: наказание – это потеря свободы, а не жесткие условия. Администрация придерживается принципа уважения к людям:
Если мы относимся к заключенным как к животным, они будут вести себя как животные. Мы обращаем внимание на них как на людей,
– говорит губернатор Арне Нильсен.
Условия включают телевизоры, компьютеры, встроенные душевые и санитарию. Заключенные имеют возможность учиться, повышать квалификацию и получать жизненные навыки, что помогает снизить риск повторных преступлений. Уровень повторного осуждения среди тех, кто освободился из Бастоя, составляет лишь 16 процентов, что является самым низким показателем в Европе.
Еще интересно знать, что в Норвегии очень строгие правила дорожного движения. Если вы их нарушите, у вас есть два варианта: либо заплатить огромный штраф, или отбыть определенный срок в тюрьме. При этом, если вы выбираете второй вариант, вас не сразу сажают за решетку. Система настолько популярна и перегружена, что вас буквально ставят в очередь, чтобы отбыть наказание в тюрьме.
Где бывшую тюрьму перестроили в отель?
Отель HOSHINOYA в городе Нара в Японии, откроется 25 июня 2026 года на месте бывшей тюрьмы Нара. Он предлагает 48 люксов, созданных из бывших камер, а также элегантную столовую с японско-французской кухней.
Рядом с отелем также откроется Музей тюрьмы Нара (27 апреля 2026 года), посвященный истории здания и его культурному наследию. Это позволит дневным посетителям ознакомиться с архитектурой и историей, даже если они не останавливаются в отеле.
