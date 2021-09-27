Лучшая авиакомпания мира устроила распродажу: более 20 экзотических направлений из Киева
Источник:lowcost.ua
Qatar Airways, признана лучшей авиакомпанией мира в 2021 году, устроила распродажу. Авиаперевозчик продает билеты из Киева за 22 экзотическими направлениями.
Акционные билеты можно забронировать до 30 сентября. Более о ценах и направлениях – читайте дальше!
Читайте также Bees Airline открыла новые осенние направления: куда будет летать и за сколько
Стоимость акционных билетов из Киева: направления
Цены указаны за перелет в обе стороны.
- Дубай от 9 129 гривен;
- Доха от 9 383 гривен;
- Маскат от 12 738 гривен;
- Бангкок от 14 047 гривен;
- Коломбо от 15 120 гривен;
- Занзибар от 16 156 гривен;
- Абу-Даби от 16 748 гривен;
- Пхукет от 18 576 гривен;
- Сейшелы от 18 446 гривен;
- Вашингтон от 18 540 гривен;
- Сингапур от 19 397 гривен;
- Майами от 19 792 гривен;
- Мальдивы от 20 048 гривен;
- Джадда от 20 158 гривен;
- Найроби от 20 923 гривен;
- Кейптаун от 21 803 гривен;
- Катманду от 22 660 гривен;
- Бали от 23 034 гривен;
- Исламабад от 23 093 гривен;
- Йоханнесбург от 24 239 гривен;
- Джакарта от 26 146 гривен.
Базовый тариф авиакомпании предусматривает 23 килограмма багажа, ручной клади, бортовое питание, а также премиальные мили Qmiles. Рейсы будут осуществляться с пересадкой в Международном аэропорту Доха-Хамад.ВНИМАНИЕ! Распродажа продлится до 30 сентября и распространяется на полеты до 31 мая 2022 года.
Qatar Airways – лучшая авиакомпания мира 2021
Ежегодно популярный сервис AirlineRatings, посвященный анализу работы авиаперевозчиков, составляет рейтинг лучших авиалиний.
Авиакомпания Air New Zealand 6 лет подряд возглавляла список, но не в 2021-м. Ее сместил катарский авиаперевозчик Qatar Airways.
10 лучших авиакомпаний мира 2021
- Qatar Airways
- Air New Zealand
- Singapore Airlines
- Qantas
- Emirates
- Cathay Pacific
- Virgin Atlantic
- United Airlines
- EVA Air
- British Airways
Эксперты оценивали авиалинии по ряду критериев: возраст авиапарка, отзывы пассажиров и дополнительные услуги для комфорта клиентов. Кроме того, в 2021 году добавился еще один – реакция на вызовы COVID-19.
Отметим, ранее катарская авиакомпания показала, как выглядит ее "лайнер мечты" в аэропорту Борисполь.