Лоукостер Vueling запустил бюджетные рейсы из Киева в Париж: расписание и цены

Улететь в Париж мечтает каждый турист, в том числе украинский. Что ж, теперь сделать это еще легче – испанский лоукостер Vueling начал осуществлять рейсы из Украины.

Первый бюджетный рейс из Киева был выполнен 5 декабря.

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Авиакомпания будет летать в аэропорт Борисполь из аэропорта Орли, который находится вблизи французской столицы.

Расписание рейсов

Париж 07:10 – Киев 11:20;

07:10 – 11:20; Киев 12:15 – Париж 14:40.

Частота рейсов составляет два раза в неделю – каждый вторник и воскресенье.

Стоимость авиабилетов

Билеты по этому направлению на январь можно приобрести по цене от 30 евро в одну сторону и от 85 евро в обе.

Самые дешевые билеты предусматривают бесплатную перевозку одного места в салоне самолета с габаритами до 40х30х20 сантиметров и одного чемодана в багаже ​​габаритами 55х40х20 сантиметров и весом 10 килограммов.

Совместное авиационное пространство между Украиной и ЕС

Эта политика действует для билетов, оформленных до 22 ноября 2021 года. Если билет куплен позже, сдать чемодан в багаж бесплатно по самому дешевому тарифу нельзя.

12 октября Украина и Европейский союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве. В частности, открытие рейсов Киев – Париж лоукостером Vueling стало возможным благодаря соглашению об "открытом небе".

Согласно соглашению наша страна получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны-члены ЕС, а европейские перевозчики получают право летать на внутренних украинских рейсах. К этому моменту квоты на полеты между странами были существенно ограничены.