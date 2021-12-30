Лоукостер Ryanair распродает 10 миллионов билетов на лето: список направлений из Украины

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair запустила большую распродажу. Лоукостер предлагает своим клиентам билеты на лето от 17 евро в одну сторону.

Забронировать билеты можно на официальном сайте ryanair.com или в мобильном приложении. Для поиска наиболее выгодных дат и тарифов следует использовать сервис Fare Fineder и поисковый агрегатор Kiwi.

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Ryanair распродает 10 миллионов билетов на лето

В акции принимают участие многие направления, в частности, рейсы из Украины, Польши и Литвы.

Распродажа продлится с 26 декабря по 31 января 2022 года и распространяется на путешествия с 1 апреля по 30 сентября 2022 года.

Отмечается, что изменить бронирование можно будет бесплатно, при условии оплаты отличия тарифов.

Из Киева:

Афины (Греция) – 19,59 евро;

(Греция) – 19,59 евро; Рим Фьюмичино (Италия) – 21,69 евро;

(Италия) – 21,69 евро; Милан-Бергамо (Италия) – 28,99 евро;

(Италия) – 28,99 евро; Венеция Тревизо (Италия) – 44,49 евро;

(Италия) – 44,49 евро; Барселона (Испания) – 44,99 евро;

(Испания) – 44,99 евро; Болонья (Италия) – 48,99 евро;

(Италия) – 48,99 евро; Мадрид (Испания) – 51,99 евро;

(Испания) – 51,99 евро; Валенсия (Испания) – 54,49 евро;

(Испания) – 54,49 евро; Неаполь (Италия) – 57,99 евро;

(Италия) – 57,99 евро; Катания (Италия) – 66,19 евро;

(Италия) – 66,19 евро; Ханья (Греция) – 68,19 евро.

Из Львова:

Неаполь (Италия) – 18,79 евро;

(Италия) – 18,79 евро; Венеция Тревизо (Италия) – 19,19 евро;

(Италия) – 19,19 евро; Болонья (Италия) – 40,99 евро;

(Италия) – 40,99 евро; Пиза (Италия) – 40,99 евро;

(Италия) – 40,99 евро; Милан-Бергамо (Италия) – 41,99 евро;

(Италия) – 41,99 евро; Рим Фьюмичино (Италия) – 41,99 евро;

(Италия) – 41,99 евро; Бари (Италия) – 45,99 евро;

(Италия) – 45,99 евро; Турин (Италия) – 46,99 евро.

Из Одессы:

Милан-Бергамо (Италия) – 16,99 евро;

(Италия) – 16,99 евро; Рим Фьюмичино (Италия) – 41,99 евро;

(Италия) – 41,99 евро; Барселона (Испания) – 50,99 евро;

(Испания) – 50,99 евро; Корфу (Греция) – 66,19 евро.

Интересно Одесса попала в список городов The Independent, которые стоит посетить в 2022 году

Ryanair массово отменяет маршруты из Украины

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair временно отменила 17 маршрутов из разных городов Украины, которые должны были выполняться в январе 2022 года.

Так, авиакомпания отменила 6 направлений из Харькова, 3 маршрута из Одессы, 6 – из Львова и 2 направления из Киева.

Что привело к такому решению авиаперевозчика – пока неизвестно. Впрочем, Ryanair не исключает восстановления некоторых из отмененных маршрутов или продолжения отмены рейсов в феврале.