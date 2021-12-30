Лоукостер Ryanair распродает 10 миллионов билетов на лето: список направлений из Украины
Источник:Ryanair.com
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair запустила большую распродажу. Лоукостер предлагает своим клиентам билеты на лето от 17 евро в одну сторону.
Забронировать билеты можно на официальном сайте ryanair.com или в мобильном приложении. Для поиска наиболее выгодных дат и тарифов следует использовать сервис Fare Fineder и поисковый агрегатор Kiwi.
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Ryanair распродает 10 миллионов билетов на лето
В акции принимают участие многие направления, в частности, рейсы из Украины, Польши и Литвы.Обратите внимание! Распродажа продлится с 26 декабря по 31 января 2022 года и распространяется на путешествия с 1 апреля по 30 сентября 2022 года.
Отмечается, что изменить бронирование можно будет бесплатно, при условии оплаты отличия тарифов.
Из Киева:
- Афины (Греция) – 19,59 евро;
- Рим Фьюмичино (Италия) – 21,69 евро;
- Милан-Бергамо (Италия) – 28,99 евро;
- Венеция Тревизо (Италия) – 44,49 евро;
- Барселона (Испания) – 44,99 евро;
- Болонья (Италия) – 48,99 евро;
- Мадрид (Испания) – 51,99 евро;
- Валенсия (Испания) – 54,49 евро;
- Неаполь (Италия) – 57,99 евро;
- Катания (Италия) – 66,19 евро;
- Ханья (Греция) – 68,19 евро.
Из Львова:
- Неаполь (Италия) – 18,79 евро;
- Венеция Тревизо (Италия) – 19,19 евро;
- Болонья (Италия) – 40,99 евро;
- Пиза (Италия) – 40,99 евро;
- Милан-Бергамо (Италия) – 41,99 евро;
- Рим Фьюмичино (Италия) – 41,99 евро;
- Бари (Италия) – 45,99 евро;
- Турин (Италия) – 46,99 евро.
Из Одессы:
- Милан-Бергамо (Италия) – 16,99 евро;
- Рим Фьюмичино (Италия) – 41,99 евро;
- Барселона (Испания) – 50,99 евро;
- Корфу (Греция) – 66,19 евро.
Интересно Одесса попала в список городов The Independent, которые стоит посетить в 2022 году
Ryanair массово отменяет маршруты из Украины
Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair временно отменила 17 маршрутов из разных городов Украины, которые должны были выполняться в январе 2022 года.
Так, авиакомпания отменила 6 направлений из Харькова, 3 маршрута из Одессы, 6 – из Львова и 2 направления из Киева.
Что привело к такому решению авиаперевозчика – пока неизвестно. Впрочем, Ryanair не исключает восстановления некоторых из отмененных маршрутов или продолжения отмены рейсов в феврале.