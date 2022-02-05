Bees Airline пока не открыл продажу билетов, однако уже идет подготовительная работа к запуску полетов. Рассказываем, что известно о новом направлении.

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Киев – Гяндж: что известно о новом рейсе

Bees Airline получил в Госавиаслужбе Украины право на регулярные полеты из Киева в Гянджу с частотой до двух раз в неделю. Для этого регулятор аннулировал аналогичное право у МАУ, поскольку авиакомпания не использовала его больше года.

Киев – Гянджа станет вторым по счету рейсом в Азербайджан в сети Bees Airline. Авиакомпания уже летает в этот город из Одессы и намерена сохранить маршрут после запуска рейсов из столицы.

Мы считаем, что этот регион Азербайджана незаслуженно обделен вниманием. Поэтому в наших планах полеты в Гянджу как из Киева, так и из Одессы.

– сказал Джиджора.

Напомним, что в январе Азербайджан открыл границы для украинцев. Это стало возможным, в частности, благодаря открытию рейсов из Украины в Азербайджан.

Украинская авиакомпания Bees Airline постоянно расширяет свою полетную программу. В настоящее время она обслуживает рейсы в ОАЭ, Грузию, Чехию и Азербайджан. Авиаперевозчик выполняет рейсы из двух украинских городов – Киева и Одессы.