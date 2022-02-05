Bees Airline поки що не відкрив продаж квитків, проте вже триває підготовча робота до запуску польотів. Розповідаємо, що відомо про новий напрям.
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Київ – Гяндж: що відомо про новий рейс
Bees Airline отримав у Державіаслужбі України право на регулярні польоти з Києва до Гянджи із частотою до двох разів на тиждень. Для цього регулятор анулював аналогічне право у МАУ, оскільки авіакомпанія не використовувала його більше ніж рік.
Київ – Гянджа стане другим за рахунком рейсом до Азербайджану в мережі Bees Airline. Авіакомпанія вже літає до цього міста з Одеси та має намір зберегти маршрут після запуску рейсів зі столиці.
Ми вважаємо, що цей регіон Азербайджану незаслужено обділений увагою. Тому в наших планах польоти до Гянджи як із Києва, так і з Одеси
– зазначив Джіджора.
Українська авіакомпанія Bees Airline постійно розширює свою польотну програму. Наразі вона обслуговує рейси до ОАЕ, Грузії, Чехії та Азербайджану. Авіаперевізник виконує рейси з двох українських міст – Києва та Одеси.