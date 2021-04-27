Также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, Швейцарию, Гибралтар и отдаленные острова. Об этом сообщил гендиректор Bees Airline Евгений Хайнацкий.

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На этой неделе мы анонсируем наши программы полетов по регулярным маршрутам и откроем продажу билетов. Также представим чартерную программу, – заявил Хайнацкий после получения документа EASA.

По его словам, авиаперевозчик планирует полеты в те страны Европы, которые сейчас открыты для украинских туристов. Он также добавил, что по мере открытия для туристов новых стран, будут открываться новые рейсы.

Сейчас Bees Airline осуществляет чартерные рейсы по заказу туроператоров из Киева и Львова на курорты Турции и Египта.

Регулярные рейсы лоукостер запустит 30 апреля. Анонсированная полетная программа включает маршруты Киев – Тбилиси, Киев – Батуми, Киев – Ереван, Одесса – Ереван и Херсон – Тбилиси.