Акционные билеты доступны на рейсы из двух городов Украины – Киева и Одессы. Полететь можно как по экзотическим направлениям, так и другим интересным, например, к мегаполисам.

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Разделите особые моменты с близкими и спланируйте идеальный отпуск с лучшей авиакомпанией мира. Откройте удивительные направления от тропических островов с белоснежными пляжами к космополитическим мегаполисам и не только,

– призывают в авиакомпании.

Условия акции "Любовь в воздухе":

распродажа будет продолжаться до 14 февраля , а путешествие нужно совершить до 31 октября 2022 года;

, а путешествие нужно совершить до 31 октября 2022 года; внесение каких-либо изменений или отмена бронирования менее чем за 3 часа до указанного времени вылета будет считаться неявкой на рейс;

для поездок, состоящих из нескольких сегментов с разными классами бронирования, ко всему маршруту применяются правила тарифа, имеющего наибольшие ограничения;

авиакомпания предлагает гибкие условия изменений, применяемых к билетам на поездки до 30 сентября 2022 года;

забронировать билеты можно на официальном сайте авиакомпании или в мобильном приложении.

Так, билеты экономкласса можно приобрести по цене от 10 400 гривен в обе стороны, а в бизнес-классе – от 39 900 гривен.

В стоимости самых дешевых билетов 23 килограмма регистрируемого багажа, ручная кладь, питание на борту самолета, а также премиальные милые Qmiles!

Пример бронирования билетов Киев – Коломбо – Киев на сайте: