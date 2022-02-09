Акційні квитки доступні на рейси із двох міст України – Києва та Одеси. Полетіти можна як за екзотичними напрямками, так і за іншими цікавими, наприклад, до мегаполісів.

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Розділіть особливі моменти з близькими та сплануйте ідеальну відпустку з найкращою авіакомпанією світу. Відкрийте дивовижні напрямки від тропічних островів з білосніжними пляжами до космополітичних мегаполісів і не тільки,

– закликають в авіакомпанії.

Умови акції "Кохання у повітрі":

розпродаж триватиме до 14 лютого , а подорож потрібно здійснити до 31 жовтня 2022 року;

, а подорож потрібно здійснити до 31 жовтня 2022 року; внесення будь-яких змін або скасування бронювання менш ніж за 3 години до зазначеного часу вильоту буде вважатися неявкою на рейс;

для поїздок, що складаються з кількох сегментів із різними класами бронювання, до всього маршруту застосовуються правила тарифу, який має найбільші обмеження;

авіакомпанія пропонує гнучкі умови змін, що застосовується до квитків для подорожей до 30 вересня 2022 року;

забронювати квитки можна на офіційному сайті авіакомпанії або в мобільному додатку.

Так, квитки економкласу можна придбати за ціною від 10 400 гривень у два боки, а в бізнес-класі – від 39 900 гривень.

У вартості найдешевших квитків 23 кілограми реєстрованого багажу, ручна поклажа, харчування на борту літака, а також преміальні милі Qmiles!

Приклад бронювання квитків Київ – Коломбо – Київ на сайті: