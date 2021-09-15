Их выдают тем, кто имеет сертификат о вакцинации, переболел COVID-19 или получил отрицательный результат теста. Иностранцы могут предъявить цифровой сертификат ЕС о прививках.

Актуально Балтийские страны упростили правила въезда для вакцинированных туристов, в частности украинских

Ограничения вводят в Литве

С 13 сентября национальные Covid-сертификаты – "Паспорта возможностей" стали обязательными для доступа к определенным услугам. Люди без этого документа не смогут посещать салоны красоты, спортзалы и торговые центры.

Кафе, рестораны, бары и заведения общественного питания будут требовать пропуск. Те, кто не имеет сертификата, все равно смогут сидеть на открытом воздухе, но им запретят заходить внутрь или пользоваться внутренними ванными комнатами. Их также будет ограничено 5 людьми за столом, если они не из одной семьи.

Аптеки, расположенные внутри торговых центров, должны обеспечить отдельный поток клиентов для тех, кто имеет сертификаты иммунитета и без них.

Ограничат даже студентов: они должны проходить тесты на коронавирус каждые 7 – 10 дней за свой счет, если они невакцинированные.

Что разрешено невакцинированным людям