Їх видають тим, хто має сертифікат про вакцинацію, перехворів COVID-19 або отримав негативний результат тесту. Іноземці можуть пред’явити цифровий сертифікат ЄС про щеплення.

Актуально Балтійські країни спростили правила в'їзду для вакцинованих туристів, зокрема українських

Які обмеження вводять в Литві

З 13 вересня національні Covid-сертифікати – "Паспорти можливостей" стали обов'язковими для доступу до певних послуг. Люди без цього документу не зможуть відвідувати салони краси, спортзали та торгові центри.

Кафе, ресторани, бари та заклади громадського харчування вимагатимуть пропуск. Ті, хто не має сертифіката, все одно зможуть сидіти на відкритому повітрі, але їм заборонять заходити всередину або користуватися внутрішніми ванними кімнатами. Їх також буде обмежено 5 людьми за столом, якщо вони не з однієї сім’ї.

Аптеки, розташовані всередині торгових центрів, мають забезпечити окремий потік клієнтів для тих, хто має сертифікати імунітету та без них.

Обмежать навіть студентів: вони мають проходити тести на коронавірус кожні 7 – 10 днів своїм коштом, якщо вони невакциновані.

Що дозволено невакцинованим людям