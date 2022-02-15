Литва несколько смягчила условия въезда для туристов из третьих стран: что нового

Власти Литвы приняли решение смягчить правила въезда для иностранцев из третьих стран. Страна упразднила для них обязательный карантин.

Новые правила начали действовать с 14 февраля.

Читайте также Тунис смягчит условия въезда иностранным туристам: когда начнут действовать новые правила

Литва отменяет обязательный карантин по прибытию

С понедельника, 14 февраля, лица, прибывающие из третьих стран, не будут обязаны самоизолироваться,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что когда все страны мира окажутся в желтой зоне, путешественники из любой страны должны будут заполнить анкету пассажира и подать документ, подтверждающий один из трех фактов: вакцинацию против COVID-19, рецидив или отрицательный тест перед поездкой.

Если человек не отвечает критериям вакцинации или рецидива, то у него должен быть ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия или антиген-тест – за 48 часов.

При этом въехать пока в Литву могут не все. В настоящее время границы открыты для следующих категорий лиц:

вакцинированных путешественников;

лиц, имеющих документ, подтверждающий перенос болезни (с момента положительного теста прошло не более 180 дней)

иностранцев с национальными визами D или основаниями для въезда.

Для остальных въезд временно ограничен.

COVID-19 в Литве: последние данные

По данным Worldometer , по состоянию на 15 февраля 2022 года в Литве выявлен 826 841 случай заражения коронавирусом;

, по состоянию на 15 февраля 2022 года в Литве выявлен 826 841 случай заражения коронавирусом; К сожалению, 8 172 из них – летальные.

В то же время 718 219 человек побороли болезнь.