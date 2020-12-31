Летите неизвестно куда и платите за это деньги – предложение от авиакомпании
Уникальное предложение от авиакомпании Air New Zealand – вы покупаете билет, садитесь в самолет и до последнего не знаете, куда летите.
В Новой Зеландии после ослабления карантина не восстановился спрос на авиаперелеты. И для этого они запустили пакет "тайная отпуск", сообщает Simple Flying.
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В него включен внутренний рейс туда и обратно, а также проживание в одном из отелей Accor.
В пакет входят следующие города:
- Окленд,
- Гисборн,
- Гамильтон,
- Нью-Плимут,
- Веллингтон на Северном острове или Крайстчерч,
- Данидин,
- Инверкаргилл,
- Квинстаун и Тимару на Южном острове.
Путешественники могут выбрать один из трех уровней сервиса.
Первый – цена стартует от 599 долларов США за человека на две ночи в отеле 3-4 звезды. Включен завтрак и трансфер из аэропорта.
Второй – стартует от 699 долларов за человека на две ночи в отелях категории 4 звезды или 4+. Также включен завтрак и автомобиль в аренду.
Третий – цена значительно дороже – от 1629 долларов за человека на две ночи в отеле 5+ звезд. Будет ежедневный завтрак и ужин, а также автомобиль бизнес-класса напрокат.
У туристов есть возможность устранить из списка один город, куда они совсем не хотят лететь.
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