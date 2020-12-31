Летите невідомо куди і платите за це гроші – пропозиція від авіакомпанії
Унікальна пропозиція від авіакомпанії Air New Zealand – ви купуєте квиток, сідаєте у літак і до останнього не знаєте, куди летите.
У Новій Зеландії після послаблення карантинних обмежень не відновився попит на авіаперельоти. І для цього вони запустили пакет "таємна відпустка", повідомляє Simple Flying.
Читайте також: Літак полетів не в ту сторону: як це могло статися
У нього включено внутрішній рейс туди і назад, а також проживання в одному з готелів Accor.
У пакет входять такі міста:
- Окленд,
- Гісборн,
- Гамільтон,
- Нью-Плімут,
- Веллінгтон на Північному острові або Крайстчерч,
- Данідін,
- Інверкаргілл,
- Квінстаун і Тімару на Південному острові.
Мандрівники можуть вибрати один з трьох рівнів сервісу.
Перший – ціна стартує від 599 доларів США за людину на дві ночі у готелі 3-4 зірки. Включено сніданок і трансфер з аеропорту.
Другий – стартує від 699 доларів за людину на дві ночі в готелях категорії 4 зірки або 4+. Також включено сніданок і автомобіль в оренду.
Третій – ціна значно дорожча – від 1 629 доларів за людину на дві ночі в готелі 5+ зірок. Буде щоденний сніданок і вечеря, а також автомобіль бізнес-класу напрокат.
У туристів є можливість усунути зі списку один місто, куди вони зовсім не хочуть летіти.
Поділитися новиною