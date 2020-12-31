Унікальна пропозиція від авіакомпанії Air New Zealand – ви купуєте квиток, сідаєте у літак і до останнього не знаєте, куди летите.

У Новій Зеландії після послаблення карантинних обмежень не відновився попит на авіаперельоти. І для цього вони запустили пакет "таємна відпустка", повідомляє Simple Flying.

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У нього включено внутрішній рейс туди і назад, а також проживання в одному з готелів Accor.

У пакет входять такі міста:

Окленд, Гісборн, Гамільтон, Нью-Плімут, Веллінгтон на Північному острові або Крайстчерч, Данідін, Інверкаргілл, Квінстаун і Тімару на Південному острові.

Мандрівники можуть вибрати один з трьох рівнів сервісу.

Перший – ціна стартує від 599 доларів США за людину на дві ночі у готелі 3-4 зірки. Включено сніданок і трансфер з аеропорту.

Другий – стартує від 699 ​​доларів за людину на дві ночі в готелях категорії 4 зірки або 4+. Також включено сніданок і автомобіль в оренду.

Третій – ціна значно дорожча – від 1 629 доларів за людину на дві ночі в готелі 5+ зірок. Буде щоденний сніданок і вечеря, а також автомобіль бізнес-класу напрокат.

У туристів є можливість усунути зі списку один місто, куди вони зовсім не хочуть летіти.