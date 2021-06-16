"Лестница в небо": как выглядит живописный путь в австрийских Альпах - фото, видео

10:00

К вершине одной из Альпийских гор в Австрии ведет "железный путь". Он представляет собой металлические ступени, которые по бокам защищены специальным тросом. Этот объект очень любят альпинисты за живописный вид и невероятные снимки на "Лестнице в небо".