Ледяные глыбы ледника Чалаади: уникальная локация в Грузии, которую стоит увидеть – фото, видео

Ледник Чалаади расположен на высоте 1800 метров в окрестностях грузинского города Местия, что в регионе Сванетия. Туда невозможно подъехать на автомобиле, поэтому от подножия горы туристам приходится идти еще 2 километра.

Интересно, что 10% всей площади поверхности Земли покрыты вечной мерзлотой, то есть ледниками. Но почти все они находятся в полярных широтах. Впрочем 1,5% встречаются также в горных хребтах по всему миру. И Чалаади – яркий пример.

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Ледник Чалаади стремительно тает

Путь к Чалаади пролегает через подвесной мост над бурной горной рекой Местиачала. Далее желающие увидеть ледник должны подниматься вверх по лесной тропинке. Поэтому хорошая спортивная обувь понадобится, ведь местами придется переходить камни по краю над водоемом.

Когда тропа заканчивается, открывается ущелье, которое покрыто огромными камнями. Ранее на этом же месте был сам ледник, но он растаял. Поэтому пока от него осталась небольшая часть.

В последнее время он сильно начал таять. И весь этот ледник идет вверх и вверх, можно сказать, ежедневно. Я был здесь в последний раз 1,5 – 2 года назад, то он был гораздо ниже,

– рассказал местный житель Лаша Ратиани.

Жизнь ледника зависит от стабильности климата. Если зимой много снега, он нарастает, из-за жаркого лета – этот покров тает. Но в последние годы этот баланс нарушается.



Чалаади тает из-за глобального потепления / Скриншот из видео 24 канала

Сейчас от ледника отрываются огромные глыбы льда. Но из-за глобального потепления ледник стремительно тает.

Часть ледника откололась во время съемки сюжета

Во время съемки ледник начал осыпаться на глазах у съемочной группы 24 канала. И наконец – упал вниз. Ранее на него можно было посмотреть изнутри, впрочем сейчас такие экскурсии являются смертельно опасными.

Дойти до ледника можно как с гидом, так и самостоятельно. Хороший ориентир – это река, которая точно приведет к Чалаади. "Дорога сюда одна, и она обозначена. Там везде есть отметки, поэтому заблудиться здесь невозможно", – отметил Лаша Ратиани.

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Чтобы доехать до Чалаади максимально близко, нужно заказать трансфер. Такой внедорожник стоит 300 лари – это около 100 долларов в обе стороны. Водитель будет ждать вас, пока вы не спуститесь. Разделить затраты можно на семерых, ведь именно столько людей могут ехать в одном авто.



Ледник Чалаади в Грузии / Скриншот из видео 24 канала