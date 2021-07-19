Цікаво, що 10% всієї площі Землі вкриті вічною мерзлотою, тобто льодовиками. Але майже всі вони перебувають у полярних широтах. Утім 1,5% трапляються також у гірських хребтах по всьому світу. І Чалааді – яскравий приклад.

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Льодовик Чалааді стрімко тане

Шлях до Чалааді пролягає через підвісний міст над бурхливою гірською річкою Местіачала. Далі охочі побачити льодовик мають підійматися вгору лісовою стежкою. Тож хороше спортивне взуття знадобиться, адже місцями доведеться переходити каміння по краю над водоймою.

Коли стежка закінчується, відкривається ущелина, яка вкрита величезним камінням. Раніше на цьому ж місці був сам льодовик, але він розтанув. Відтак наразі від нього залишилася невелика частина.

Останнім часом він сильно почав танути. І весь цей льодовик йде вгору і вгору, можна сказати, щоденно. Я був тут востаннє 1,5 – 2 роки тому, то він був набагато нижче,

– розповів місцевий мешканець Лаша Ратіані.

Життя льодовика залежить від стабільності клімату. Якщо взимку багато снігу, він наростає, через спекотне літо – цей покрив тане. Але останніми роками цей баланс порушується.



Чалааді тане через глобальне потепління / Скриншот з відео 24 каналу

Зараз від льодовика відриваються величезні брили льоду. Але через глобальне потепління льодовик стрімко тане.

Частина льодовика відкололася під час зйомки сюжету

Під час зйомки льодовик почав обсипатися на очах у знімальної групи 24 каналу. І зрештою – впав до низу. Раніше на нього можна було подивитися зсередини, утім зараз такі екскурсії є смертельно небезпечними.

Дійти до льодовика можна як з гідом, так і самостійно. Гарний орієнтир – це річка, яка точно приведе до Чалааді. "Дорога сюди одна, і вона позначена. Там всюди є позначки, тому заблукати тут нереально", – відзначив Лаша Ратіані.

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Аби доїхати до Чалааді максимально близько, потрібно замовити трансфер. Такий позашляховик коштує 300 ларі – це близько 100 доларів у дві сторони. Водій буде чекати вас, доки ви не спуститесь. Розділити витрати можна на сімох, адже саме стільки людей можуть їхати в одному авто.



Льодовик Чалааді в Грузії / Скриншот з відео 24 каналу