Однако стихия вовремя успела остановиться. В лагерь она не добралась, – ни один турист не пострадал.

Актуально Убежать на выходные: идеальные локации Киевской области для семейной поездки

Лавина на Эвересте: детали

Инцидент в горах произошел еще 1 июня, однако только сейчас участники того похода решились его опубликовать. На кадрах видно, как часть тропы на гималайском пике обвалилась, создав снежную горку и направилась к группе туристов. Массивноеоблако льда летит по белой горе, однако замедляется после удара со скалистыми участками склона.

Один из горных гидов рассказал, что за несколько минут до схода лавины группа туристов успела вернуться в лагерь с выхода в горы для алклиматизации. В результате происшествия никто не пострадал. Альпинисты исследовали местность после схода лавины: все было безопасно.

Лавина помиловала туристов: видео